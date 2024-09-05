中鋼與裁剪製管產銷會 美亞、高興昌要求降價到位

中鋼（2002）5日與裁剪製管業舉行產銷會，主力鋼管廠美亞（2020）、高興昌以及裁剪製管業齊聲要求盤價貼近市場，中鋼降價到位，(下游產業)才有力量打仗。

台灣鋼鐵公會裁剪小組指出，拜訪下游客戶的回饋反應，認為第4季應該是旺季，但客戶多認為今年旺季不旺，傳統金屬加工業出口力道更弱是差，希望中鋼回歸基本面，盤價該降就降、也要降到位，讓客戶有機會可以拓展更多出口量。

美亞鋼管顧問吳倫吉表示，中鋼使盡洪荒之力設計低價對抗材，但效果不好，應把成本包袱放下來，否則面對日本、南韓與中國大陸市場會被吃掉。

裁剪專業小組業者指出，中鋼原料價格過高，下游銷路受阻，中鋼降價降不夠，讓業者庫損之外，追補也補不到，各方認為中鋼盤應該要好好檢討。

而目前低價進口料大舉入境，雖然大部分熱冷軋都是來自中國大陸，但是日本與韓國的板材價格也同樣低價叩關，有相當大的殺傷力，希望中鋼也要把日本跟韓國鋼材列入傾銷提告對象，拿出有效的辦法遏止入侵，破壞國內鋼鐵市場。

中鋼老調重彈，強調中鋼不只在盤價對應，也有對抗材策略，雙管齊下做適當的調整，讓下游保有競爭力。

與會業者說，鋼市從去年下半年至今，一個月不如一個月，下半年比上半年更嚴峻，裁剪與製管業經營非常辛苦，「現在是最困難的時候」。

期待中鋼拿出更好的價格策略，真正與下游站難一起。現在中鋼與亞洲一級鋼廠的價差每公噸達4、50美元，對大陸二、三級廠更有80至100美元的差距，有些甚到高出150美元，面對國際價格競爭下，中鋼盤價應該透明，「不要有太多東西繞來繞去」。

現在下游不是要中鋼讓利，而是需要中鋼「紓困」，眼看今年不會好了，希望中鋼能未雨綢繆，對於未來三年的發展能詳盡事先預做準備。

中鋼指出，目前鐵礦砂跌到每公噸92美元，大環境壓力，中鋼盤價不會該降不降，未來會以雙管齊下的策略調整，盼能保有客戶的競爭力。