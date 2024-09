台灣賓士：史上最強全新純電G-Class同步降臨地表

台灣賓士繼引進邁巴赫電動車之後,Mercedes-Benz 旗下越野傳奇經典 G-Class也加入台灣電動車的行列。史上最強大的全新純電 G 580 EDITION ONE 建議售價 892 萬起。

G-Class被認定具有征服地表的絕對強勢性能,擁有相當可觀的粉絲族群,5日正式在台引進全新 G-Class 大軍,全面導入 48V 高效輕油電系統、智慧駕駛輔助系統與新一代 MBUX 多媒體系統,以越野風格打造前所未有的數位座艙,以全新 G 450 d、G 500、G 63 三款燃油車型打頭陣:G 450 d 建議售價 698 萬起、G 500 建議售價 795 萬起,與性能越野制霸地表的 Mercedes-AMG G 63 建議售價 993 萬起。

台灣賓士指出,全新純電 G 580 EDITION ONE 在全新電驅系統開發下,純電 G 580 EDITION ONE 擁有更強大的越野功能。原先在燃油車型上差速鎖定控制面板區域,在全新純電 G 580 EDITION ONE 換上了電動車型專屬的越野功能,包含透過兩側車輪反向使車輛原地 720° 旋轉的「G-TURN註2」,在時速 25 km/h 內加大外側輪動力輸出,進而大幅度減少迴轉半徑的「G-STEERING」,以及開啟「LOW RANGE」與「Rock 越野駕駛模式」後提供三種不同速度等級的越野爬行/下坡功能,使攻克險惡路面更為輕鬆愜意,駕駛僅需專注於掌握方向盤選擇正確的拓荒之路。