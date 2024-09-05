快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

台灣賓士：史上最強全新純電G-Class同步降臨地表

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台灣賓士總裁金恩中今日發表地表最強電動車。（圖／台灣賓士提供）
台灣賓士總裁金恩中今日發表地表最強電動車。（圖／台灣賓士提供）

台灣賓士繼引進邁巴赫電動車之後，Mercedes-Benz 旗下越野傳奇經典 G-Class也加入台灣電動車的行列。史上最強大的全新純電 G 580 EDITION ONE 建議售價 892 萬起。

G-Class被認定具有征服地表的絕對強勢性能，擁有相當可觀的粉絲族群，5日正式在台引進全新 G-Class 大軍，全面導入 48V 高效輕油電系統、智慧駕駛輔助系統與新一代 MBUX 多媒體系統，以越野風格打造前所未有的數位座艙，以全新 G 450 d、G 500、G 63 三款燃油車型打頭陣：G 450 d 建議售價 698 萬起、G 500 建議售價 795 萬起，與性能越野制霸地表的 Mercedes-AMG G 63 建議售價 993 萬起。

台灣賓士指出，全新純電 G 580 EDITION ONE 在全新電驅系統開發下，純電 G 580 EDITION ONE 擁有更強大的越野功能。原先在燃油車型上差速鎖定控制面板區域，在全新純電 G 580 EDITION ONE 換上了電動車型專屬的越野功能，包含透過兩側車輪反向使車輛原地 720° 旋轉的「G-TURN註2」，在時速 25 km/h 內加大外側輪動力輸出，進而大幅度減少迴轉半徑的「G-STEERING」，以及開啟「LOW RANGE」與「Rock 越野駕駛模式」後提供三種不同速度等級的越野爬行/下坡功能，使攻克險惡路面更為輕鬆愜意，駕駛僅需專注於掌握方向盤選擇正確的拓荒之路。

賓士 電動車 面板

延伸閱讀

歡慶品牌35周年！Discovery Sport 35th Edition紀念版限量35台248萬元起

TrendForce預估：電動車牽引逆變器市場第3季季增15%至25%

整個國家幾乎都是電動車！挪威8月新電動車占汽車銷量達94%！

台中人妻報警找老公 晚間陳屍都會公園旁賓士車內

相關新聞

西門子攜手台德夥伴 倡議數位、淨零轉型雙引擎創變台灣

2024 台灣永續峰會今日在台北隆重登場！今年峰會聚焦「數位化」及「氣候變遷」兩大議題，除了再次凸顯 AI 浪潮、數位轉...

中鋼法人董事代表人異動達三分之一以上 原因曝光

中鋼（2002）5日公告，法人代表人董事異動三分之一以上。

高雄「清景麟國家公園」上樑 開賣至今漲了二至三成

看好高雄房市發展，訴求高雄航空城商機以及萬坪綠地的小港「清景麟國家公園」5日舉行上樑典禮，總銷達80億元。清景麟總裁林聰...

日月潭雲品酒店率先周休3日 試行半年盼留住人才

雲朗觀光集團旗下日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，酒店方面表示，這項福利新政策會一直進行到明年的2月分...

日本雅瑪多深化與統一合作 面對運輸物流兩大議題

統一（1216）集團斥資百億打造物流帝國，與日本運輸龍頭雅瑪多合資成立的統一速達為重要的一環，雙方合作打造包含物流、金流...

高雄熱門租屋區冠軍在這 最夯房型月租6千元有找

據內政部最新公布的全國行政區租金補貼資料統計，依租賃契約件數排名，高雄市最熱門租屋區，由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。