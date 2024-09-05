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全球首座！SAP高雄ESG暨AI研創中心開幕

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

SAP （思愛普軟體）台灣5日宣布，SAP 全球首座 ESGAI 研創中心於高雄亞灣開幕，以打造在地應用場景、生態系串聯策略，攜手高雄市政府協助企業實現淨零轉型；更推出全台首個經 SGS 確認的台灣企業溫室氣體盤查解決方案，協助企業優化且加快盤查流程。

SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，台灣為全球供應鏈不可或缺的要角，SAP秉持深耕台灣市場的決心，正式啟用 SAP 高雄 ESG 暨 AI 研創中心，加速引入 SAP 全球先進技術與應用，滿足企業從永續供應鏈管理、永續數據收集與分析，到報告揭露的需求；同時更推出專為台灣企業打造的溫室氣體盤查解決方案，協助產業因應在地淨零合規挑戰，並聯手生態系夥伴，與高雄市政府齊心推動大南方企業從港灣出發，擴展至全球，轉型成為永續智慧企業。

高雄市長陳其邁指出，淨零碳排是全球性議題，高雄市政府從制定全台首個淨零自治條例、促成碳權交易所進駐亞灣到開設淨零學院，為在地企業淨零轉型提供支持。SAP 作為全球大型企業應用和商業 AI 解決方案供應商，未來以研創中心為基地，提供在地業者更便捷的服務，並與亞灣區內智慧科技業者合作，加快整體產業的淨零轉型步伐，提升高雄在全球綠色經濟中的競爭力。

根據 IDC 預測，全球企業為實現 ESG 目標與提升永續能力投入的支出將在 2027 年達到 650 億美元。SAP 高雄 ESG 暨 AI 研創中心將加速鏈結全球先進技術應用，攜手 NTT DATA、東捷資訊、碩益、中光雲服、采威國際、億鴻等生態系夥伴，一同為大南方提供永續智慧轉型所需的前瞻技術創新及交流，推動在地產業催生多元永續創新應用服務，搶攻全球百億美元的 ESG 服務市場商機。其中，SAP 去年與在地夥伴為台灣扣件產業應對歐盟 CBAM 規範而打造的一站式碳管理平台「扣件雲 3.0」，上線未滿一年，已成功協助多間扣件業者提交上萬張 CBAM 申報單。

AI ESG 生態 科技業

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