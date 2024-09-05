高雄「清景麟國家公園」上樑 開賣至今漲了二至三成

看好高雄房市發展，訴求高雄航空城商機以及萬坪綠地的小港「清景麟國家公園」5日舉行上樑典禮，總銷達80億元。清景麟總裁林聰麟說，全案房價從開賣至今已經漲了二至三成，高雄房市前景持續看旺。

林聰麟表示，高雄國際機場是南台灣對外大門，近期由官方正式宣布斥資880億元興建「全新航廈」計劃，預計於2032年一期完工，並以2045年時國際線、國內線的加總運量1,650萬人次為目標。

林聰麟指出「各界相當看好藉由新航廈落成，吸引更多國際航線，促進高雄產業投資、觀光發展，加上既有捷運整合、聯外交通轉乘，周邊商業、旅宿、購物與餐飲等機能設施，預見成為桃園機場之後的第二大「國際航空城」，改變高雄的全新天際線、反轉台灣的新國門印象。

趁勢把握880億元高雄國際航空城的大計劃、大發展，「清景麟國家公園」正面3萬坪小港森林公園首席第一排，有無可取代的絕佳視野。

全案基地約有2,180坪，樓高17層、地下4層，以景觀2-3房的產品規劃，共590戶(含14戶店面)，屬於大型社區，是目前小港區絕無僅有、採用日本古蹟國寶指定品牌「住友制震」。