日本雅瑪多深化與統一合作 面對運輸物流兩大議題

統一（1216）集團斥資百億打造物流帝國，與日本運輸龍頭雅瑪多合資成立的統一速達為重要的一環，雙方合作打造包含物流、金流、資訊流等全方位服務，日本雅瑪多經理戶川芳信5日表示，未來將持續深化雙方合作，將透過導入新技術、分享專業知識等方式，積極面對「環保」、「缺工」兩大議題。

在談及未來如何合作，日本雅瑪多表示，雖然日本與台灣在市場規模與整體環境上不同，不過環保、缺工為運輸業面臨的問題，日本雅瑪多身為統一重要的技術合作夥伴，不斷分享最新技術，一同解決未來將會面對到的困境。

環保部分，雅瑪多目前已啟用電動車加入到運輸行列之中，雅瑪多計畫5萬輛貨車當中，在2030年之前引進2萬輛電動車，並且透過太陽能發電，解決電動車的充電問題，導入太陽能發電設備和儲能裝置，利用白天產生的電力為電動車充電和供應部分建築用電。

在檢貨方面則透過24小時自動分揀機，以減少所需的人力，目前雅瑪多於日本共有70~80間分揀所，其中羽田中心為全日本最大，共有兩套分檢設備，全長逾1公里，每小時最大可承載4.8萬件貨物，透過此系統的運作，過去貨物分檢上所需的人力減少，達更有效率的運輸模式。

此外雅瑪多於今年4月啟動國內空運，目前有三台專屬貨機，一天約13個航班，飛航於東京、九州、沖繩、北海道札幌之間，未來目標希望增加至1天21個航班。