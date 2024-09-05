快訊

柯文哲上囚車畫面曝光！他穿米白色外套、雙手上銬 支持者高喊：主席加油

柯文哲偵訊2.5小時羈押禁見 法院裁定理由曝光「明知違法仍執意為之」

直播／柯文哲羈押了！第二回合羈押庭結果逆轉 法院今裁定收押禁見

日本雅瑪多深化與統一合作 面對運輸物流兩大議題

經濟日報／ 特派記者徐牧民／東京5日電
日本雅瑪多深化與統一合作 面對環保、缺工兩大議題。圖／日本雅瑪多提供
日本雅瑪多深化與統一合作 面對環保、缺工兩大議題。圖／日本雅瑪多提供

統一（1216）集團斥資百億打造物流帝國，與日本運輸龍頭雅瑪多合資成立的統一速達為重要的一環，雙方合作打造包含物流、金流、資訊流等全方位服務，日本雅瑪多經理戶川芳信5日表示，未來將持續深化雙方合作，將透過導入新技術、分享專業知識等方式，積極面對「環保」、「缺工」兩大議題。

在談及未來如何合作，日本雅瑪多表示，雖然日本與台灣在市場規模與整體環境上不同，不過環保、缺工為運輸業面臨的問題，日本雅瑪多身為統一重要的技術合作夥伴，不斷分享最新技術，一同解決未來將會面對到的困境。

環保部分，雅瑪多目前已啟用電動車加入到運輸行列之中，雅瑪多計畫5萬輛貨車當中，在2030年之前引進2萬輛電動車，並且透過太陽能發電，解決電動車的充電問題，導入太陽能發電設備和儲能裝置，利用白天產生的電力為電動車充電和供應部分建築用電。

在檢貨方面則透過24小時自動分揀機，以減少所需的人力，目前雅瑪多於日本共有70~80間分揀所，其中羽田中心為全日本最大，共有兩套分檢設備，全長逾1公里，每小時最大可承載4.8萬件貨物，透過此系統的運作，過去貨物分檢上所需的人力減少，達更有效率的運輸模式。

此外雅瑪多於今年4月啟動國內空運，目前有三台專屬貨機，一天約13個航班，飛航於東京、九州、沖繩、北海道札幌之間，未來目標希望增加至1天21個航班。

太陽能發電 日本 統一速達 電動車

延伸閱讀

U18亞青／推測日本派左投 中華隊先發投手3選1

5年期限到 陸商務部對多國進口苯酚進行期終復審調查

配送勞動力短缺 日本最大物流公司雅瑪多將與統一深化合作

TrendForce預估：電動車牽引逆變器市場第3季季增15%至25%

相關新聞

波音捍衛品質 今在台灣舉行強化安全與品質說明會

波音民用飛機集團品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德（Elizabeth Lund）5日舉行「強化安全與...

高雄「清景麟國家公園」上樑 開賣至今漲了二至三成

看好高雄房市發展，訴求高雄航空城商機以及萬坪綠地的小港「清景麟國家公園」5日舉行上樑典禮，總銷達80億元。清景麟總裁林聰...

日月潭雲品酒店率先周休3日 試行半年盼留住人才

雲朗觀光集團旗下日月潭雲品溫泉酒店，9月起破天荒實施員工周休3日制，酒店方面表示，這項福利新政策會一直進行到明年的2月分...

日本雅瑪多深化與統一合作 面對運輸物流兩大議題

統一（1216）集團斥資百億打造物流帝國，與日本運輸龍頭雅瑪多合資成立的統一速達為重要的一環，雙方合作打造包含物流、金流...

高雄熱門租屋區冠軍在這 最夯房型月租6千元有找

據內政部最新公布的全國行政區租金補貼資料統計，依租賃契約件數排名，高雄市最熱門租屋區，由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也...

跨國合辦國際研習營 環境部攜手國際迎向淨零排放

面對氣候變遷，追求淨零排放，是台灣與國際社會共同努力的目標，為促進各國分享淨零排放之政策與實務推動措施，環境部與GCTF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。