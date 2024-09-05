搶人大作戰！日月潭雲品溫泉9月1日推出周休三日 等於加薪1.5個月

搶人大作戰！雲品國際宣布實施周休三日制度，開創台灣服務業新紀元雲品集團開第一槍，飯店業的生意回升的速度快，人才還是不足，日月潭雲品溫泉酒店先試行，今年9月1日推出周休三日，等於是變相加薪1.5個月，並根據結果進行評估決定是否長期推行。

國內知名的飯店業者都還在觀察及思考搶人策略。據了解，國內的飯店業還是處於缺人的情況，雲品集團要創造好的工作環境，推出搶人才新策略，原本集團就保障13個月的薪水，現在又周休3日，等於是加速 1.5個月，所以等於不包含任何獎金就能年領14.5個月。

雲品國際董事長盛治仁表示，視員工為最重要資產的印度Infosys創辦人穆蒂曾說：「我們公司最好的資產每晚都會走出大門，我們要確保他們隔天早上還會回來。」我們相信，周休三日制度不僅能提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力。這不僅是對員工的承諾，也是對客戶的承諾，我們將繼續提供高品質的服務，同時關注員工的福祉。

雲品國際宣布於2024年9月1日起，成為台灣第一個推行周休三日制度的觀光產業公司，也是服務業中的先行者。此項創舉將在未來六個月內於日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。

自全球疫情爆發以來，工作型態和職場文化發生了巨大的變革，新世代的員工對於工作與生活平衡的需求日益強烈。為了回應這一趨勢，雲品國際決定率先推動這項週休三日的政策，旨在提升員工的生活質量，並創造一個更具彈性與人性化的工作環境。

周休三日政策已在雲品溫泉酒店全面推行，雲品也正著手進行員工餐廳及員工休息室的改裝，同時已經購置土地作為第2棟員工宿舍，來持續提升員工工作環境與福利條件。目前酒店開始針對新的工作制度進行內部培訓與人力排班調整。部分部門和職務已經可以做到周休三日的排班，目前還無法排班周休三日的部門則獲得額外加班薪資的補貼，也希望新的制度吸引更多相同理念的人才加入。

雲品強調，周休三日政策的實施，將在不影響顧客服務品質的前提下進行。在這六個月的試行期間，雲品國際將密切監測和評估周休三日制度的效果，並根據員工和客戶的反饋進行調整。公司將持續與員工保持溝通，確保這一制度能夠真正滿足他們的需求。未來，雲品國際將繼續致力於創新與改革，為台灣的觀光產業提升貢獻一份心力。