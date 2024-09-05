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高雄熱門租屋區冠軍在這 最夯房型月租6千元有找

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部資料，高雄市最熱門租屋區，由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，第二名熱區由台積電概念區楠梓區拿下，鳳山區則位居第三名。高雄房市示意圖／記者游智文攝影
據內政部資料，高雄市最熱門租屋區，由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，第二名熱區由台積電概念區楠梓區拿下，鳳山區則位居第三名。高雄房市示意圖／記者游智文攝影

據內政部最新公布的全國行政區租金補貼資料統計，依租賃契約件數排名，高雄市最熱門租屋區，由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，第二名熱區由台積電（2330）概念區楠梓區拿下，鳳山區則位居第三名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄前三大熱門租屋區皆具備豐沛的人口紅利、生活機能佳、租屋性價比高等優勢，像三民區及鳳山區為高雄人口最多的兩大行政區，租屋市場吸納龐大的在地自住與外來就業客群。

李家妮指出，而三民區內更擁有約六間大專院校，滿足學生客需更加帶動租屋市場需求強勁，區域生活機能優渥、租金親民，整體居住環境與租金性價比高，也相對更受租屋族青睞。

李家妮表示，而楠梓區同樣擁有大學城，另受惠楠梓產業園區，帶來旺盛的就業與學生客需，支撐該區租屋市場量能卓越。

觀察三大租屋熱區，三民區與楠梓區，熱門租屋房型皆以套、雅房最夯，占比約三成，同類房型平均租金，三民區約為5,800元、楠梓區則約5,000元左右。

鳳山區租客則最愛整戶整層一起租，占比約近四成，整層住宅月租金約落在1.1萬元左右，除了鳳山區，整層租屋需求較高的區域，還包括鼓山、左營、苓雅、前鎮等區；而新興區則是唯一承租獨立套房比例，比其他房型還多的區域。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，三民區相較鄰近的鼓山、左營房價水位較低，加上區內高屋齡住宅多，反應在租金上、價格就相對親民、民眾接受度也更高。而區內也擁有多個租屋熱區，像是高醫商圈、高科大等，多以學生、醫護族群較多，因此學生套房、上班族獨套需求高。

顏政豪指出，其他熱區像是高雄火車站、後驛商圈，因位處交通核心，租客較多元，這幾區物件多以中古透天隔間套房居多。以後驛、車站商圈來說，透天套房月租金約在7七到九千元左右，依物件屋況、坪數等條件有所差異。

而近年該區新大樓如雨後春筍，也磁吸不少家庭客群進場；顏政豪表示，以三塊厝商圈新大樓3房2廳，整層住家租金約在5~6萬元左右，另外像左營、苓雅等區，皆為生活機能成熟、學區完整的市心區，且大樓華廈物件供給多元，相對更符合家庭客群租屋需求，整層住家承租比例相對較高。

據內政部資料，高雄市最熱門租屋區，由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，第二名熱區由台積電概念區楠梓區拿下，鳳山區則位居第三名。台灣房屋集團趨勢中心提供
據內政部資料，高雄市最熱門租屋區，由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，第二名熱區由台積電概念區楠梓區拿下，鳳山區則位居第三名。台灣房屋集團趨勢中心提供

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