鴻海旗下富智康現身最大汽配展 聚焦汽車智慧手機化

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）將於9月10日至9月14日參展全球最大之汽車零配件雙年展－2024法蘭克福汽車零配件展（Automechanika Frankfurt，AMF），現場展示4G、5G車載資通訊控制單元（Telematics Control Units, TCU）、車載信息娛樂系統（In-Vehicle Infotainment, IVI），智能座艙（Smart Cockpit）、先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance System, ADAS）、配電裝置（Power Distribution Center, PDC）、以及區域控制單元（Zonal Control Unit, ZCU）等車用電子解決方案。

作為資通訊科技（ICT）產業的領導廠商，FIH今年特別受邀於「Innovation4 Mobility」論壇進行主題演講。FIH副總經理郭文義博士將分享在軟體定義汽車（Software-Defined Vehicle, SDV）的浪潮下，傳統汽車產業的生態系與供應鏈格局將被徹底改變，就如同智慧手機顛覆傳統功能手機一樣，同時，並將說明FIH如何憑藉在ICT領域累積多年的開發與軟硬體整合經驗，快速切入車用市場並成功轉化應用於汽車生態系統中。

郭文義指出：「本次所展出的多元車用電子產品，整合了無線通訊、資安（Cyber Security）、遠端更新（Over-The-Air, OTA）、運算、感測、車載資訊、人機介面與雲端服務等核心技術，展現出FIH在車用電子解決方案的自主設計及高品質製造能力。在SDV的新時代，我們看到了ICT與傳統汽車行業結合的機會與無限可能。未來，我們也期待能與全球夥伴進行更多深度合作，共同推動汽車產業的智能化與電動化轉型」。

此外，FIH本次亦受邀將於「AMF臺灣館」進行演講。FIH移動暨車用電子解決方案事業處商務總監黃鉦堯認為：「一直以來，台灣在全球電子產業鏈中都扮演著不可或缺的重要角色。在汽車產業與產業鏈進入轉型的這個關鍵時期，FIH期望透過此次分享，不僅展示我們的技術優勢，更透過經驗交流與分享挖掘合作契機，攜手台廠共同開拓國際市場」。

近年FIH積極發展「2+2」策略，聚焦「汽車電子、機器人、人工智慧、新世代通訊」等新興產業與技術。在汽車電子領域，FIH憑藉優異的通訊技術實力和軟硬體整合能力快速切入，並在越南、墨西哥、印度、中國等多個國家都設有車用產品產線並具充足產能，透過全球化的布局與靈活的生產策略，能根據客戶的需求進行即時動態調整，滿足不同市場需求，為客戶打造最具競爭力的車用電子解決方案。