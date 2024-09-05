標榜有專利！公平會抓包這款枕頭「專利過期4年」下場曝

公平交易委員會近日召開第1,716次委員會議，會中討論富達康公司在ETMall東森購物網站中，廣告提到「彈透性枕專利書」並放上「新型第M451075號」專利證書圖片，但經查專利已於4年前過期，判定廣告與事實不符，要求業者及平台立即撤除。

公平會表示，當商品標示獲得專利，較其他未獲得專利的商品更具獨創性、新穎性、進步性，且受專利法之保障，消費者自然會對該商品抱持更高的信任度，進而吸引消費者注意並影響其作出購買的決定。

公平會近日會議中通過，東森公司及富達康公司於ETMall東森購物網站銷售「【寢室安居】中鋼彈簧4D空調工學獨立筒枕」商品，廣告刊載「彈透性枕專利書」文字及「新型第M451075號」專利證書圖片，但經查證，專利證書已於2020年4月21日到期，認為有誤導消費者情形，與事實不符。

公平會判定，業者違反公平交易法第21條規定，不過考量廣告期間銷售數量甚少，且該商品確實曾具有專利，而且知道商品宣稱不恰當後立即撤除廣告，違法情節尚屬輕微，故決議不處罰鍰並去函警示。

公平會呼籲，業者在銷售具有專利證書的商品時，應隨時檢視廣告內容是否與事實相符，以免觸法受罰。