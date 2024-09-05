TrendForce預估：電動車牽引逆變器市場第3季季增15%至25%

根據TrendForce最新逆變器研究，受混合動力車種（含HEV及PHEV）帶動，第2季全球電動車牽引逆變器裝機量達645萬台，季增24%。其中，PHEV的裝機量季成長26%，居電動車各動力模式之冠，BEV裝機量以季增18%居次。

從供應鏈角度分析，比亞迪由於旗下PHEV車型熱賣，其自研的牽引逆變器市占率第2季大幅成長至17%，與日廠Denso並列第一名。此外，中國大陸的匯川技術市占率季增1%，華為表現持平。整體而言，第2季全球Tier1的逆變器裝機量表現仍以中系廠較為亮眼。

TrendForce表示，第2季電壓區間大於300V、小於或等於550V平台的逆變器裝機占比為54%，穩居各電壓區間之冠。550V以上的裝機占比，則是從2023年第3季至今持續在8%至10%間徘徊，無明顯突破。這個電壓區間平台近80%的裝機量都由中國大陸車廠貢獻，其他國家車企投放的車型甚少，隨著各國陸續對陸製電動車提高關稅壁壘，未來此電壓平台的逆變器市場可能受到影響。

中國大陸車廠近來已修正「純電至上」的電動車策略，持續開發以電為主、油為輔的PHEV，帶動混合動力車型市場成長。隨時序進入第3季傳統旺季，車廠將開始投放許多熱門車型，而中國大陸市場仍將是支撐全球電動車成長的主要動能，TrendForce預估，整體電動車牽引逆變器市場可於今年第3季維持15%至25%的季成長。