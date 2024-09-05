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配送勞動力短缺 日本最大物流公司雅瑪多將與統一深化合作

中央社／ 東京5日電

拚零售最後一哩路，統一集團打造全台最大物流系統，和日本規模最大物流公司雅瑪多合作，成為統一速達宅急便品牌授權夥伴。雅瑪多全球事業推進課長戶川芳信今天表示，未來將在環保、勞動力短缺2大課題，深化與統一合作關係。

統一集團1999年10月與日本雅瑪多運輸股份有限公司簽訂技術合作契約，將「黑貓宅急便」服務引進台灣市場。2000年統一速達正式營運，統一持股20%，統一超持股70%，日本雅瑪多持股10%。統一速達從一開始不到營收新台幣1億元，經過多年發展，2023年營收已逼近140億元。

統一集團近年來致力提升與整合集團的物流事業，陸續在北、中、南計劃打造大型複合物流園區，包括投資百億元的台南新市物流園區、台中港物流園區、桃園民豐物流園區及統一超的桃園航空城基地。統一董事長羅智先今年曾表示，待北、中、南物流園區架設完成，對集團貨暢其流有鞏固作用。

戶川芳信表示，未來在「環保議題」及「勞動力短缺」等共同面臨的經營課題上，雅瑪多集團與統一集團將深化合作關係，對解決問題至關重要。為了實現永續發展，導入新技術、分享專業知識等方面，希望今後也能持續加強雙方合作。

環境保護方面，他舉例，提供使用電動車及太陽能發電等友善環境的宅急便服務，以及透過自動化揀貨提升生產力等。

勞動力短缺方面，他說，因貨車司機人力不足，開始使用其他運輸方式。如今年4月在日本即導入專用貨機，每天在羽田、成田、新千歲、北九州、那霸等5座機場間航行13班次。

由於司機人手不足是業界共通問題，另外一個對應方式，採取跨運輸公司合作，成立一家SST（永續分享運輸）新公司。

舉例來說，從前司機從A點開車至B點距離很遠，無法當天回家；現在於A地和B地設立交接點，讓司機可交棒給另一個司機。好處是A司機可能住在A點附近，B司機能住在B點附近，而雙方司機可能隸屬不同公司，藉此降低司機勞務。

宅急便 日本 永續 營收 物流 統一集團

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