東陽營收／8月、累計前八月雙創同期新高
東陽（1319）2024年8月自結合併營收21.27億元，較去年同期成長2.4%，前8月自結累計合併營收165.04億元，較去年同期累計成長9%，雙雙創同期新高。雖受海運缺櫃、缺艙、高運費影響，仍表現淡季不淡態勢。
東陽近年不斷增加本廠產能及設備，保持市場競爭力；繼七股、新市園區設廠計畫展開，仍持續覓地擴廠，以滿足東陽3-5年長期發展需求。
東陽AM事業8月自結合併營收16.14億元，繼去年創同期新高後，再刷新紀錄，成長1.3%，前8月自結累計合併營收122.91億元，較去年同期累計成長11%，雙雙創同期新高。
東陽OEM事業8月自結合併營收5.13億，較去年同期成長6%，前8月自結累計合併營收42.13億，較去年同期累計成長4%，創7年同期新高。（OEM整體累計營收176.54億元，成長7%）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言