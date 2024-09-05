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東陽營收／8月、累計前八月雙創同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2024年8月自結合併營收21.27億元，較去年同期成長2.4%，前8月自結累計合併營收165.04億元，較去年同期累計成長9%，雙雙創同期新高。雖受海運缺櫃、缺艙、高運費影響，仍表現淡季不淡態勢。

東陽近年不斷增加本廠產能及設備，保持市場競爭力；繼七股、新市園區設廠計畫展開，仍持續覓地擴廠，以滿足東陽3-5年長期發展需求。

東陽AM事業8月自結合併營收16.14億元，繼去年創同期新高後，再刷新紀錄，成長1.3%，前8月自結累計合併營收122.91億元，較去年同期累計成長11%，雙雙創同期新高。

東陽OEM事業8月自結合併營收5.13億，較去年同期成長6%，前8月自結累計合併營收42.13億，較去年同期累計成長4%，創7年同期新高。（OEM整體累計營收176.54億元，成長7%）。

東陽 營收

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