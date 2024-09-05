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新北8大重劃區行情曝 這裡均價比行政區貴三成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北市房市示意圖／永慶房屋提供
新北市房市示意圖／永慶房屋提供

重劃區近年受年輕人喜愛，永慶房產集團統計新北市八個指標重劃區中古屋表現，發現重劃區成交單價均高出該行政區一成以上。其中板橋江翠北側重劃區、五股洲子洋重劃區以61.9萬元、40.4萬元單價分居最貴及最親民重劃區。

根據統計，2024上半年新莊副都心重劃區、頭前重劃區的中古屋平均單價分別為57.6萬元、56.2萬元，較新莊區整體均價44.3萬元高出30%，以及26%，是八大重劃區中，與所在行政區價差幅度最大的前二重劃區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，頭前重劃區與副都心重劃區相鄰，皆是接近開發完成的重劃區，生活機能相較於其他重劃區更為完善，加上與舊市區相鄰，生活機能相當便利，同時鄰近五股工業區、新北產業園區等產業聚落，就業機會多，因此房價明顯高於行政區平均。

陳金萍補充，頭前重劃區以純住宅為主，適合喜歡環境清幽的民眾，新莊副都心重劃區的商業機能較為豐富，適合喜歡商業機能完備、購物便利的購屋民眾。兩個重劃區產品規劃與購屋客群各異，除了吸引在地客外，也受到不少來自北市或新北其他區域的購屋族青睞。

2024上半年板橋江翠北側重劃區的成屋均價來到61.8萬元，是八大重劃區中最貴的重劃區。

陳金萍表示，江翠北重劃區沿大漢溪、新店溪規劃，呈狹長狀，共分為A至G七個區域，每區優勢不盡相同。

江翠北重劃區緊鄰五座車行陸橋，過橋就到萬華、新莊和三重，鄰近捷運江子翠站與新埔民生站，交通四通八達，便利性強。區內坐擁435藝文特區以及多座公園，加上河岸景觀優勢明顯，促動江翠北側重劃區成為板橋的指標住宅熱區，吸引不少購屋族置產。

五股洲子洋重劃區則以117件成交量奪下交易量冠軍寶座，同時也以平均單價40.4萬元成為最親民的重劃區。

陳金萍表示，洲子洋重劃區由於鄰近三重、蘆洲等地，快速道路、高架等交通建設完備，來往北市或是其他區域皆相當方便。加上洲子洋重劃區所在的五股區過往一直被視為新北市的蛋白區，其房價相較於新北市蛋黃區仍屬親民，因此吸引不少首購族以及通勤族來此置產，購屋需求穩定。

不過，洲子洋重劃區內的生活機能尚不完備，採買購物仍依賴周遭的舊市區商圈，有意購屋的民眾需多注意。

2024年上半年新北市八大重劃區中古屋價量與該行政區價差。資料來源／永慶房屋
2024年上半年新北市八大重劃區中古屋價量與該行政區價差。資料來源／永慶房屋

房價 新北 新莊副都心 重劃區

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