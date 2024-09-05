半導體展挹注 六福萬怡住房率近滿房

國際半導體展SEMICON Taiwan於9月4日熱鬧登場，帶動國內外商旅住宿需求，位處南港車站的台北六福萬怡酒店占四鐵共構交通便利優勢，又在南港展覽館旁，每逢大展，無論是國際廠商的住宿，以及觀展人潮的用餐需求，皆有助於六福萬怡酒店營運。今年國際半導體展SEMICON Taiwan期間，台北六福萬怡酒店平均住房率超過9成，其中兩天甚至近滿房，表現亮眼。

國際半導體產業協會（SEMI）估計，今年的半導體展將有超過1,000家廠商參與，展出3,600個攤位，並有200名以上來自全球高科技與半導體領域的產業領袖與會，參展規模及參與的產業陣容都可望創下新紀錄。

大量觀展人潮也同步帶動餐飲營收，「粵亮 廣式料理」訂席率幾乎全滿。此外，大廳酒吧The Lounge深受國際客喜愛，展會結束後，許多商務客選擇來大廳酒吧The Lounge與客戶用餐互動，依過往經驗大型展會期間的座位數通常約達7~8成滿。展望9月，南港多項大型活動輪番登場，包含9月4日開跑的國際半導體展、9月7日至9月8日於台北流行音樂中心舉辦的「2024潮台北 TRENDY TAIPEI」音樂節及9月底2024 國際電機電子工程師學會聯合年 (IEEE UFFC-JS 2024)，都將有助六福萬怡營運表現。