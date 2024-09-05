快訊

2024蘋果秋季發表會10日凌晨登場 iPhone 16等10大新品預測搶先看

羈押攻防範圍確定了！保障柯文哲防禦權 檢察官今天不能提出新事證

必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

房市熱潮 北台灣928檔期推案量創新高、百億大案多達8個

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市熱潮，建商最後檔期全力衝刺推案，住展雜誌統計今年北台灣房市928檔期推案預估量，達2619.5億元，較去年同期實際推案量成長約837.9億元，年增47％，創下歷史紀錄新高，其中百億大案更多達8個。

住展雜誌企研室發言人陳炳辰指出，觀察歷年928檔期推案資訊，除了今年以外，2013年與2021年也破2000億元大關，都與市場資金熱潮有關，2013年時值美國量化寬鬆政策第三波，2021年則為史上最低利率時期，今年由台股創新高寫下新猷，買氣增強了建商推案信心。

今年房市從6月至8月經歷了新青安的嚴審、銀行房貸滿水位的兩場風波，干擾層面皆為成屋市場，預售市場影響性小，加上當前買房首重入手門檻低，預售案更具優勢，建商延續上半年樂觀度，供給遂持續爆量。

觀察北台灣各縣市，新北市為主力，推案預估量達1186億元，居北台灣之首，共佔了整體的45%，其中以中和區表現最亮眼，水岸景觀宅「堃達福祥段案」、大同公司活化資產案「大同新紀元」，以及保二總隊公辦都更案「皇翔堡可夢」三大百億案均有意登場，大舉拉抬新北市聲勢。

其餘指標案也遍地開花，在淡水區新市鎮、泰山區塭仔圳重劃區、新店區央北重劃區，與鶯歌區鶯桃路商圈皆有大案推出，而三重區則有5案搶進此檔期，為新北市各行政區最多，當地近年的新案能量大噴發，迄今活力依然滿滿。

台北市今年推案量一直不俗，黃金門牌與房市熱潮共襄盛舉，928檔期估有850億元的量能，佔總量逾三成，領銜演出的上百億元新案有大安區信義光復路口的「吾雙」、文山區萬芳路生態宅「信義富境」，和南港區基隆河岸宅「國賓大南港案」。而所屬蛋黃中之蛋黃的大安區，本檔期推案個數多，高水位價碼讓建商更趁資金強勢趕緊上場，創造最大成效。

桃竹兩地的推案量都在200多億元，桃園市為289億元，新竹地區是270.5億元，各以桃園區中路重劃區的「興益發大興西路三段案」，與新竹市東區巨城商圈的「益展心築湛」、香山區「宏道新竹帝寶9區2號」為指標，其中「興益發大興西路三段案」跟「宏道新竹帝寶9區2號」皆為系列案，挾知名度贏在起跑點。又在桃園市中壢區、新竹縣竹北市兩大重點區多案搶進，市場大環境帶動下，輔以區域優勢，理所當然發揮推案力道。

展望今年，陳炳辰表示，隨著2024年最後一檔建商大拜拜推案量揭曉，預期北台灣全年突破1.3兆量能的紀錄新高機率相當大，尚有新北市三重區、永和區、汐止區，以及基隆市安樂區、新竹市東區的重磅大案年底壓軸現身，龍年供給面畫下完美句點毫無懸念，蛇年還可期待台北市南港區與桃園市青埔重劃區指標案，預售市場熱度一路延燒到明年，勢不可當。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建商 房市 重劃區

延伸閱讀

建商搶進布局北屯機捷特區！上市建商特選敦富路正C位

台中建商攜案找彰化基層農會 農會「怕財政部請喝咖啡」態度保守

前中和市長邱垂益父子涉安樂巿場開發案 圖利建商3億判10年

台電稱不供電給北部數據中心 賴士葆：這是懲罰北台灣非綠執政縣市

相關新聞

波音捍衛品質 今在台灣舉行強化安全與品質說明會

波音民用飛機集團品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德（Elizabeth Lund）5日舉行「強化安全與...

觀光業拚徵才！雲品宣布實施周休三日制

雲品（2748）5日宣布，將推行「週休三日制度」，成為台灣第一個推行週休三日制度的觀光產業公司。雲品表示，週休三日制度不...

高雄三大熱門租屋區出爐！這種租客最多

擔心房貸卡關，不少租屋族暫緩購屋念頭，繼續租屋！高雄前三大熱門租屋區出爐，台灣房屋集團彙整內政部最新公布，全台行政區租金...

外籍漁工被迫放無薪假 監院糾正勞動部、新北市政府

去年小卷捕撈季結束後，有雇主、仲介迴避勞基法，讓64位外籍漁工待工期間被迫放無薪假，住在惡劣、無廁所與熱水的房舍，吃住自...

房市熱潮 北台灣928檔期推案量創新高、百億大案多達8個

房市熱潮，建商最後檔期全力衝刺推案，住展雜誌統計今年北台灣房市928檔期推案預估量，達2619.5億元，較去年同期實際推...

建設利多助攻「水湳中央公園特區」坐8望9 後勢看俏

中台灣新興優質生活圈出列，坐擁500億建設加持的「水湳中央公園特區」被視為指標，目前區域內最受矚目的「文商段」房價已穩穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。