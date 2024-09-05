房市熱潮 北台灣928檔期推案量創新高、百億大案多達8個

房市熱潮，建商最後檔期全力衝刺推案，住展雜誌統計今年北台灣房市928檔期推案預估量，達2619.5億元，較去年同期實際推案量成長約837.9億元，年增47％，創下歷史紀錄新高，其中百億大案更多達8個。

住展雜誌企研室發言人陳炳辰指出，觀察歷年928檔期推案資訊，除了今年以外，2013年與2021年也破2000億元大關，都與市場資金熱潮有關，2013年時值美國量化寬鬆政策第三波，2021年則為史上最低利率時期，今年由台股創新高寫下新猷，買氣增強了建商推案信心。

今年房市從6月至8月經歷了新青安的嚴審、銀行房貸滿水位的兩場風波，干擾層面皆為成屋市場，預售市場影響性小，加上當前買房首重入手門檻低，預售案更具優勢，建商延續上半年樂觀度，供給遂持續爆量。

觀察北台灣各縣市，新北市為主力，推案預估量達1186億元，居北台灣之首，共佔了整體的45%，其中以中和區表現最亮眼，水岸景觀宅「堃達福祥段案」、大同公司活化資產案「大同新紀元」，以及保二總隊公辦都更案「皇翔堡可夢」三大百億案均有意登場，大舉拉抬新北市聲勢。

其餘指標案也遍地開花，在淡水區新市鎮、泰山區塭仔圳重劃區、新店區央北重劃區，與鶯歌區鶯桃路商圈皆有大案推出，而三重區則有5案搶進此檔期，為新北市各行政區最多，當地近年的新案能量大噴發，迄今活力依然滿滿。

台北市今年推案量一直不俗，黃金門牌與房市熱潮共襄盛舉，928檔期估有850億元的量能，佔總量逾三成，領銜演出的上百億元新案有大安區信義光復路口的「吾雙」、文山區萬芳路生態宅「信義富境」，和南港區基隆河岸宅「國賓大南港案」。而所屬蛋黃中之蛋黃的大安區，本檔期推案個數多，高水位價碼讓建商更趁資金強勢趕緊上場，創造最大成效。

桃竹兩地的推案量都在200多億元，桃園市為289億元，新竹地區是270.5億元，各以桃園區中路重劃區的「興益發大興西路三段案」，與新竹市東區巨城商圈的「益展心築湛」、香山區「宏道新竹帝寶9區2號」為指標，其中「興益發大興西路三段案」跟「宏道新竹帝寶9區2號」皆為系列案，挾知名度贏在起跑點。又在桃園市中壢區、新竹縣竹北市兩大重點區多案搶進，市場大環境帶動下，輔以區域優勢，理所當然發揮推案力道。