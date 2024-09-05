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波音捍衛品質 今在台灣舉行強化安全與品質說明會

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
波音民用飛機集團品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德（Elizabeth Lund）在會中指出，波音會持續到全球各重要地區說明波音如何強化安全與品質，這是一個全球性的計畫，要讓外界更了解波音強化安全及捍衛品質的決心。黃淑惠攝
波音民用飛機集團品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德（Elizabeth Lund）在會中指出，波音會持續到全球各重要地區說明波音如何強化安全與品質，這是一個全球性的計畫，要讓外界更了解波音強化安全及捍衛品質的決心。黃淑惠攝

波音民用飛機集團品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德（Elizabeth Lund）5日舉行「強化安全與品質」說明會，在會中指出，波音會持續到全球各重要地區說明波音如何強化安全與品質，這是一個全球性的計畫，要讓外界更了解波音強化安全及捍衛品質的決心；另外，下個月也會進行市場展望分析。

伊麗莎白‧倫德指出，波音到全球重要地區說明如何強化安全與品質，跟全球的伙伴進行溝通，讓他們知道波音的行動；未來也會與全球跟飛安有關的主管機關進行溝通，並且在全球各區域舉行媒體說明會，讓外界更了解波音強化安全及捍衛品質的決心。

品質安全事件只是一個催化劑，展開這個計畫，是波音強化競爭力非常好的機會，可以傾聽員工的聲音，長期透過品質安全計畫推動，可以讓波音產品及員工都同步達到盡善盡美。

伊麗莎白‧倫德表示，品質改善的過程中，這是個跨部門及時間很長的的一個策略，波音將投入龐大的資金，來進行各種改善，來達到波音對FAA所做的承諾；777X交機非常期待，目前沒有相關的時間表，要取得FAA的認證才能上線。

疫情期間，波音員工流失率達20%，這個數已經回到6-7%的水準，現在在員工招募已經能找到更適合的對象。

波音重申確保飛機的安全與高品質，與工作場所的安全；增強與提升員工團隊與企業文化達成持久的變革；恢復生產線的穩定，履行對客戶的承諾；重建信任，一次打造一架絕佳的飛機。

將推出解決系統性問題的四類行動，包括擴大對員工培訓的投入、運用各種輔助工具、消除缺陷、提升安全與品質的文。

擴大對員工培訓的投入：對於新進員工的增加300多個小時的培訓課程；其次，根據不同的輪班安排職場教練與同伴導師，再遇到困難時會有人員可以資詢；第三，增加再職的培訓，實施熟練程度評估並加強現有的培訓。

簡化計畫與流程的部分：整理品質管理系統（QMS）的指導文件，文件內容清楚容易了解及執行，這樣的流程要花2年的時間。

運用各種輔助工具，包括電腦系統的改進，讓大家可以快速的取得相關數字資料；在關鍵的結構跟與系統執行設計，建造稽核，進行整改。

消除缺陷：增強與供應商的監督，利用數據分析找出供應鏈風險，改善異物碎片（FOD）情況，確保規劃化的操作；在出貨前獲得供應商的核准，透過條碼等來掌握相關的流程。

提升安全與品質的文化：在營運的所有層面全面部署SMS舉辦安全與品質活動，收集各種精進想法，加強一線主管的發展；進一步鼓勵與支持員工進行安全相關活動的報告及參與度；實施風險評估與避險計畫以減少非正常工作流程的情況；全力建置安全文化及標準，是加強這個文化跟概念，所有員工都能以這個為優先考量。

建立六個KPI監控生產健康狀況，關鍵績效指標（KPI）提供即時的生產洞察，每個KPI都有明確的標準，可觸發糾正措施與安全風險監控，包括員工熟練度、脫逸通知重做工時、供應商短缺、總重做工時、非常工作流程及飛機出場表現；營運節奏整合KPI，讓這些KPI常規化、可見化。

波音民用飛機集團品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德（Elizabeth Lund）5日舉行「強化安全與品質」說明會。黃淑惠攝
波音民用飛機集團品質資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德（Elizabeth Lund）5日舉行「強化安全與品質」說明會。黃淑惠攝

工時 波音 飛安

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