建設利多助攻「水湳中央公園特區」坐8望9 後勢看俏
中台灣新興優質生活圈出列，坐擁500億建設加持的「水湳中央公園特區」被視為指標，目前區域內最受矚目的「文商段」房價已穩穩坐8望9，而中央公園特區推案受到市場追捧，品牌建商無不插旗、接力推案。
水湳中央公園特區建設逐步成形，加上重大建設均找來世界級建築大師規劃，產官學界建設齊發，助攻推案熱潮持續看俏。實登顯示，文商段推案豐邑「PARK ONE」最新一筆成交價格來到每坪94.9萬元、親家「中央公園」社區成交均價每坪84.61萬元，並出現多筆9字頭交易。
另外，富華創新「之序」、華固「頂匯」、遠雄「綠美」、國聚「之瑑」等案，磁吸高資產族群的關注，近期銷售成績亮眼，如「之序」社區最近一筆成交價格已來到每坪80.6萬元，華固「頂匯」社區均價為每坪80.11萬元，其他如遠雄「綠美」、「雙橡園4117」等案，社區均價也都站穩7字頭。
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，品牌建商接力推案、頻傳高價成交紀錄，已成功穩固水湳中央公園特區的房價基期，區域建設持續展開，未來發展潛力不容小覷，也因區域地段太優質，品牌建商在公設規劃、建材配備上亦相當用心，展現強大建築規劃實力，讓產品脫穎而出。
其中，富華創新「之序」擁有2,775坪基地，是中央公園特區唯一四面臨路基地，且被四座公園環繞，稀有的絕版地段，讓該案一推出就震撼豪宅圈，再加上社區規劃以郵輪為意象，設有露天泳池、星空酒吧、獨棟休閒會館等多樣設施，讓住戶宛如置身於度假村中。
此外，「之序」計畫引進管家式服務，提供包括當層收送垃圾、專人外送宅配和餐點等貼心服務，再加上該案規劃47至52坪三房，搭配不少市場罕見的新式建材，打造高端豪宅生活品質。
「之序」銷售案場分析已購客群，除了品牌粉絲認同產品價值外，不少北客、新竹及台中科技業買盤都選擇移居水湳中央公園特區，說明高資產族群對於地段價值的重視，與看好區域前景，正因水湳首發案銷售告捷，富華創新也積極籌備水湳下一案「文商15地號」，預計年底推出。
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