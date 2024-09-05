瀚亞投資攜手保誠人壽 CHA-CHING 夏令營 北中南三場完成

暌違五年，瀚亞投資與保誠人壽所共同舉辦的CHA-CHING兒童理財夏令營於2024年暑假再次登場！瀚亞投信表示，為讓台灣小學學生有美好的暑假活動，8月份特別在台北、台中及高雄各自舉辦兒童理財夏令營，超過300位學童參加；透過多元的活動，讓學童更加了解CHA-CHING的「收入、儲蓄、消費、捐獻」四大觀念。

2024年CHA-CHING兒童理財夏令營從台北開跑，瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉出席，並透過輕鬆的問與答方式，預先讓現場學童了解活動課程。她表示，理財教育應從小開始紮根，也很開心有機會再次與保誠人壽合作，再次舉辦CHA-CHING兒童理財夏令營，並在北中南三地都有場次，讓學童們能在暑假的尾聲，透過玩的方式，獲得理財的基本知識，並留下美好的回憶。

為了加深參與學童對「收入、儲蓄、消費、捐獻」的觀念，除了安排理財課程之外，也透過理財桌遊、闖關活動、柑仔店、捐獻站等活動，讓參加的學童們在短短的下午時光，能清楚了解四大概念所衍生出的意義；值得一提的是，今年夏令營更在課程當中，加入反詐騙宣導，透過常見的實際案例分享，讓學童們更清楚了解詐騙的威脅無所不在，也希望未來能遠離詐騙。

同時，瀚亞投信自去年起開始培育內部員工成為兒童理財教育的種子老師，此次在台北與台中兩場，分別有兩位員工上陣，透過20分鐘時間，教授學童「需要與想要」的差別。