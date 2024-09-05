高雄三大熱門租屋區出爐 這種租客最多

擔心房貸卡關，不少租屋族暫緩購屋念頭，繼續租屋。台灣房屋集團彙整內政部最新公布，全台行政區租金補貼資料統計，依據租賃契約件數排名，高雄市最熱門租屋區，由三民區以約1.2萬件奪冠，該區也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，第二名熱區由台積電概念區楠梓區拿下，鳳山區則位居第三名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄前三大熱門租屋區皆具備豐沛的人口紅利、生活機能佳、租屋性價比高等優勢，像三民區及鳳山區為高雄人口最多的兩大行政區，租屋市場吸納龐大的在地自住與外來就業客群。

其中三民區內更擁有約6間大專院校，滿足學生客需更加帶動租屋市場需求強勁，區域生活機能優渥、租金水位親民，整體居住環境與租金性價比高，也相對更受租屋族青睞，楠梓區同樣擁有大學城，另受惠楠梓產業園區，帶來旺盛的就業與學生客需，支撐該區租屋市場量能卓越。

觀察三大租屋熱區，三民區與楠梓區，熱門租屋房型皆以套、雅房最夯，佔比約3成，同類房型平均租金，三民區約為5,800元、楠梓區則約5,000元左右，鳳山區租客則最愛整戶整層一起租，佔比約近4成，整層住宅租金約落在1.1萬元左右，除了鳳山區，整層租屋需求較高的區域，還包括鼓山、左營、苓雅、前鎮等區，而新興區則是唯一承租獨立套房比例，比其他房型還多的區域。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，三民區相較鄰近的鼓山、左營房價水位較低，加上區內高屋齡住宅多，價格反應在租金上，相對親民接受度也更高。

他表示，區內擁有多個租屋熱區，像是高醫商圈、高科大等多以學生、醫護族群較多，學生套房、上班族獨套需求高，其他熱區像是高雄火車站、後驛商圈，因位處交通核心，租客較多元，這幾區物件多以中古透天隔套居多。