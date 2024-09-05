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安克生醫OSA 研究登國際期刊 診斷技術再突破

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安克生醫（4188）持續深化全球市場布局，致力擴大旗下產品的臨床應用與價值，該公司5日宣布，完成一項國際臨床合作，旗下智慧醫材對阻塞型睡眠呼吸中止症的診斷技術具突破性進展，與CT電腦斷層達到一致性，成果已發表於國際知名醫學期刊《臨床醫學雜誌》（Journal of Clinical Medicine）。

該項研究是由安克生醫與泰國瓦萊拉克大學(Walailak University)牙醫學院合作進行，針對重度阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）的成人，根據上顎、舌根及會厭等診斷OSA的重要指標部位，分別使用CT電腦斷層，以及安克生醫的超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵®」進行檢測，發現兩者檢測結果具高度一致性。

安克生醫說明，傳統上，對於OSA的檢測，CT電腦斷層是牙科領域的必備項目，該項研究結果證實，安克生醫的超音波檢測技術，與CT的診斷結果具高度一致性，同時更能觀察到上呼吸道軟組織，尤其在結合AI人工智慧算法後，讓診斷結果更為準確；此外，相較於CT電腦斷層，超音波技術具有不含輻射的特點，更適合臨床上多次重複使用，讓受測者享有更舒適安全的檢測體驗。

安克生醫總經理李伊俐指出，該項研究成果已刊登於國際期刊《臨床醫學雜誌》，實現了OSA診斷的創新突破，也在牙科的臨床治療與追蹤應用方面，顯示出高度市場潛力。安克生醫目前也正與國內包括慈濟醫院等多家牙科醫療機構，進行深入合作研究，積極推動牙科睡眠領域精準醫療，造福更多OSA病人。

人工智慧 安克生醫

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