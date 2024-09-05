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限貸沒人怕！8大百億案登場 北台灣928檔創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

根據住展雜誌統計，今年北台灣房市928檔期推案預估量達2,619億元，創統計以來新高，相較去年同期實際推案量成長約837億元，年增47％，百億以上個案多達8個。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，房市近期經歷新青安的嚴審、銀行房貸滿水位兩場風波，但主要干擾成屋市場，預售市場影響性小，加上目前買房首重入手門檻低，預售案具優勢，建商因此在最後檔期全力衝刺，量體創下紀錄新高。

陳炳辰表示，觀察歷年928檔期，除了今年，2013年與2021年也突破2000億元大關，都與市場資金熱潮有關。2013年為美國量化寬鬆政策第三波，2021年為史上最低利率時期，今年則是台股創新高，增強建商推案信心。

今年北台灣928檔期推案以新北市最多，估達1,186億元，佔整體案量達45%。

中和區表現最亮眼，包括水岸景觀宅「堃達福祥段案」、大同公司活化資產案「大同新紀元」，以及保二總隊公辦都更案「皇翔堡可夢」三大百億案，大舉拉抬新北市聲勢。

其餘指標案也遍地開花，在淡水區新市鎮、泰山區塭仔圳重劃區、新店區央北重劃區，與鶯歌區鶯桃路商圈皆有大案推出，三重區則有5案搶進此檔期，為新北市各行政區最多，三重近年的新案能量大噴發，迄今活力依然滿滿。

台北市今年推案量也不少，928檔期估有850億元的量能，占總量逾3成，上百億元新案有大安區信義光復路口的「吾雙」、文山區萬芳路生態宅「信義富境」，和南港區基隆河岸宅「國賓大南港案」。

桃竹兩地的推案量都在兩百多億元，桃園市為289億元，新竹地區是270.5億元，以桃園區中路重劃區的「興益發大興西路三段案」，與新竹市東區巨城商圈的「益展心築湛」、香山區「宏道新竹帝寶9區2號」為指標。

陳炳辰表示，隨著2024年最後一檔建商大拜拜推案量揭曉，尚有新北市三重區、永和區、汐止區，以及基隆市安樂區、新竹市東區重磅大案年底壓軸現身，預期北台灣全年突破1.3兆量能新高紀錄機率相當大，且熱度有機會一路延燒到明年。

資料來源／住展雜誌
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建商 房市 房貸 重劃區

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