貿協董座黃志芳率旗艦團訪問埃及 台日企業聯手前進非洲市場

非洲近年經濟蓬勃發展，其人口結構為全球最年輕，預估在2050年將成長至25億人，成為全球供應鏈布局的下一波重點地區。外貿協會董事長黃志芳近日率領「2024非洲旗艦訪問團」，抵達北非第一大經濟體埃及訪問，台灣豐田通商更由總經理Hata Issei親自率同仁全程陪同，台日聯手，前進非洲市場，為台日企業第三地合作創下新的里程碑。

由於非洲幅員遼闊，距離遙遠，我國企業以往不甚重視，經營有限，業者前進非洲，勢單力薄，單打獨鬥，十分辛苦。黃志芳自上任後即積極加強與日本七大商社之聯繫與合作，今年上半年更親自拜訪七大商社高層，確立雙方的實質合作項目。

豐田通商在非洲經營超過百年，除汽車相關業務之外，更在併購法國在非洲之CFAO集團後，從與非洲人民共同成長的長遠角度努力開拓市場，事業範圍遍及能源、交通運輸、基礎建設、醫衛、消費用品，目前在非洲54國設有174家公司，從業人員高達2萬3千人，是所有日本商設經營非洲最深入也最成功者。

黃志芳5月 造訪豐田通商東京總部，提出期盼在非洲共同合作，獲得豐田通商高層同意，從而實現此次台日企業共同前進非洲之舉。台日產業具有高度互補性，與日本商社合作，成為台灣業者進入非洲市場之捷徑。

日前並在埃及首都開羅舉辦「台灣日」，埃及相關各大公協會如化化學品及肥料出出口協會等會長、副會長及重要業者均出席活動並與團員積極交流。我團團員分別介紹公司及重要技術與產品，獲得與會者如埃及前三大塑膠容器製造商Famous Plast，中東非洲地區岩棉保溫建材的領導者Al Alamia for Rockwool (ROCKAL)，中東地區塑膠製造與機器優勢品牌之一Nassar Plastic Group等埃及重量及業者之迴響，他們對於品質穩定且交期可靠的台灣企業印象深刻，認同雙方合作將有助於進一步提升競爭力。

同日之台灣日結束後，貿協埃及台貿中心仍持續把握時間為團員安排Alamal Alsharif Plastics公司及工廠考察，由公司負責人Ahmed Sultan Hashem全程陪同介紹，了解其產品製程、產線操作與當前需求，現場對於我參團業者之產品與服務積極表達認同並指出具體可行合作方向。