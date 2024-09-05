麗晶之夜 千萬刷手現身

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
麗晶之夜昨天登場，再度寫下一夜經濟傳奇，出現兩位千萬元級刷手。 晶華集團／提供
麗晶之夜昨天登場，再度寫下一夜經濟傳奇，出現兩位千萬元級刷手。 晶華集團／提供

名媛、貴婦最重視的精品時尚界的年度盛會麗晶之夜昨（4）日登場，再度寫下一夜經濟傳奇，出現五位千萬元級刷手，出手搶購五大珠寶展出的限量商品。

麗晶之夜邀請170位VIP參加，主辦單位以晚宴方式款待貴賓，集結五大國際珠寶品牌、展演總價高達4.5億元的珠寶腕表大秀，頂級珠寶、腕表品牌齊聚一堂，還有許多是限量昨天剛到貨的新商品，供貴客近身鑑賞。

主辦單位今年請來國際三大主廚設計提供的全新餐點，讓VIP貴婦在270度光雕投影沈浸式的大自然空間中大啖美食、欣賞珠寶腕表大秀。昨晚在用餐時間就有二位VIP千萬元刷手搶購，用餐結束後又有三位VIP跟進刷了千萬元。    

台北晶華酒店（2707）總經理吳偉正分析，麗晶精品要給VIP客尊榮的享受，首度重金找來亞洲四大永續餐廳共譜綠色餐點，這個活動僅邀請170名VIP，都是前一個年度消費金額最高排名的顧客，在這170位VIP客人中，有些是VIP及好朋友，有些是品牌經理人，屬於層鋒頂端的消費者約100人左右，平均年消費金額約3,000萬元起跳，前十名消費金額都是破億元。

今年五大國際頂極珠寶品牌BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO THE ART JEWEL與HARRY WINSTON為麗晶之夜拉開序幕，宴會廳的光影幻化中，搭配台灣茱莉亞精品婚紗的精緻時尚華服，展開年度璀燦大秀；其中吸引千萬元刷手目光的數件珠寶是昨天才剛運抵台灣，很多VIP都是為了限量且第一次亮相的珠寶而來。

麗晶精品2024年營運 圖／經濟日報提供
麗晶精品2024年營運 圖／經濟日報提供

吳偉正指出，今年銷售黃金周檔期銷售額目標預估會突破10億元、預計成長5%至10%，創下連續六年都寫下歷史新高的紀錄。

麗晶精品也推出許多特獨性商品，日前加入的GIORGIO ARMANI麗晶精品店，CHANEL擴大VIP室也會提供多項獨特性商品給VIP客戶選購。

消費 珠寶 麗晶

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