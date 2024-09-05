新創南向攻食農商機 擁優勢

隨著行動通訊發達、人口紅利，東南亞食農生產及飲食消費市場發展正崛起。台灣是科技島，相較於其他東南亞國家，軟硬體應用實力堅強，尤其在食農市場中，「精準農業、農業循環經濟、智慧農機具與食材檢測與溯源」等四大領域，台灣新創技術具有顯著優勢。

策略一：調研潛在市場的環境現況

然而，台灣的科技優勢卻也是進入東南亞市場的考驗。台灣與東南亞的氣候條件相似，相關數據較易應用，但東南亞幅員遼闊，基礎設施城鄉差距大。新創團隊進入市場時，必須先實地前往、了解當地真實情況。例如，有團隊希望利用物聯網協助印尼咖啡農莊蒐集田間資訊，但發現當地人力比感測器便宜，且缺乏網路訊號。因此務必要「了解場域現況，建立潛在客戶分級清單」，以避免不切實際的商業合作。

策略二：調整技術規格，符合當地需求

台灣科研技術先進，但常埋頭鑽研高規技術，而忽略應先了解市場的需求。例如印尼的冷鏈物流在疫情期間才逐漸發展，起步較晚，此時台灣新創的冷鏈監控技術就很適合落地應用。在東南亞新興市場，建議新創團隊不用等待到技術很完整才去探索市場，尤其同一產品對不同市場可能有不同定位，我建議有最小可行性產品（MVP）即可以出發探索，然後再依據市場需求不同，有彈性的變形調整產品及服務模式。

策略三：事前做研究，找到關鍵領路人

找領路人是拓展商機的關鍵之一。在進入國際市場時，新創需要花很多時間開發市場；另外，新創對當地市場而言是陌生外來者，但商務合作及交易是建立在雙方互相信任的基礎上，若新創能透過熟悉當地市場的關鍵人士引薦，在商洽上會比較容易。建議可尋求在台灣及當地都有鏈結的產官學組織，如加速器、外貿組織等，來協助精準對接市場，提升效率。

策略四：融入當地風土民情並了解法規

想進軍東南亞市場就要讓當地業者感受到誠意，學習幾句當地語言，甚至服裝、文化都要入境隨俗。去印尼就穿上花襯衫拉近彼此的距離、到泰國就要尊重當地信仰。

新創的市場開發地雷之一，就是缺乏對當地的法律規章制度及政策的了解。例如，使用無人機解決印尼農業缺工問題時，需詳細研究當地政策，如牌照需求、合資要求及補助政策等。

台灣新創在東南亞食農市場成長的關鍵，不僅在於技術含量，還在於整合資訊流破碎化的市場。東南亞各國幅員遼闊、單點之間資訊不連貫，台灣新創只要能與當地的同等級新創業者攜手合作，將有機會掌握前進東南亞的高速列車票。

（作者是好食好事基金會副執行長）