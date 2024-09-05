麗晶精品服務客製化 限量商品吸睛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

麗晶精品今年前八月營收約50億元，成長5%，昨（4）日晚間麗晶之夜加上麗晶精品黃金周檔期，估可帶進營收10億元，全年營收年增10%目標可望達成，寫下連續六年創新高記錄。

台北晶華酒店（2707）總經理吳偉正分析，麗晶精品擁有兩大特色，包括提供客製化的服務，以及專門為VIP尋找限量商品。

2023年麗晶精品全年的銷售金額為70億元，今年前八月營收約50億元，成長5%， 隨著GIORGIO ARMANI台灣麗晶精品旗艦店開幕加持，CHANEL擴大VIP服務，今年麗晶精品業績將續開紅盤；明年還將開出勞力士名品店，也是旗艦型大店。

吳偉正指出，麗晶精品有台北晶華酒店有飯店資源，和一般的百貨商場精品不同，疫情前麗晶商場積極調整餐飲比重，提高人流，打造「樓上是政商名流，樓下是太太和第二代消費」模式，不只是疫情前賣的好，疫後消費力不墜，由於商品獨特性和場地隱密性，更是VIP的首選之一。

吳偉正表示，這次的麗晶之夜也給VIP不一樣的享受，將綠色美食、視覺藝術與環保意識完美融合。

營收 疫情 麗晶

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