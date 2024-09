麗晶之夜寫下一夜經濟傳奇 五位千萬刷手搶買五大珠寶限量品

名媛、貴婦最重視的精品時尚界的年度盛會麗晶之夜4日舉行,再度寫下一夜經濟傳奇,今天晚上現場出現五位千萬刷手,搶買五大珠寶展出的限量商品。

麗晶之夜邀170位VIP,在麗晶精品打造270度光雕投影沉浸式的大自然空間中,大啖剛飛來台的國際三大主廚設計提供的全新餐點;晚宴集結五大國際珠寶品牌、展演總價高達4.5億的珠寶腕錶大秀,頂級珠寶、腕錶品牌齊聚一堂,還有許多是限量昨天剛到貨的限量珠寶新商品,供VIP貴客近身鑑賞,用餐還沒有結束,就已經有兩位VIP掏出信用卡刷千萬元買進限量珠寶,晚餐結束後又有3人加入搶買行列。

台北晶華酒店總經理吳偉正分析,麗晶精品要給VIP客尊榮的享受,首度重金找來亞洲四大永續餐廳共譜綠色餐點,這個活動僅邀請170位的VIP,都是上個年度消費金額最高排名的顧客,在這170位VIP客人當中,有些是VIP及好朋友,有些是品牌經理人,推估層鋒頂端的消費者約一百位左右,平均年消費金額大概都3000萬元起跳,前十名銷售金額都是破億元。

今年五大國際頂極珠寶品牌BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO THE ART JEWEL與HARRY WINSTON為麗晶之夜拉開序幕,宴會廳的光影幻化中,搭配台灣茱莉亞精品婚紗的精緻時尚華服,展開年度璀燦大秀;最吸引這些千萬刷手的目光,這次有3-5件的珠寶是9月4日才剛運抵台灣,第一次跟國人見面,所以很多VIP都是為了這限量第一次亮相的珠寶而來。