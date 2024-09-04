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麗晶之夜寫下一夜經濟傳奇 五位千萬刷手搶買五大珠寶限量品

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
由名模們詮釋集頂級珠寶腕錶品牌齊聚一堂，多款全台與全球唯一珠寶供貴客近身鑑賞。圖／晶華集團提供
由名模們詮釋集頂級珠寶腕錶品牌齊聚一堂，多款全台與全球唯一珠寶供貴客近身鑑賞。圖／晶華集團提供

名媛、貴婦最重視的精品時尚界的年度盛會麗晶之夜4日舉行，再度寫下一夜經濟傳奇，今天晚上現場出現五位千萬刷手，搶買五大珠寶展出的限量商品。

麗晶之夜邀170位VIP，在麗晶精品打造270度光雕投影沉浸式的大自然空間中，大啖剛飛來台的國際三大主廚設計提供的全新餐點；晚宴集結五大國際珠寶品牌、展演總價高達4.5億的珠寶腕錶大秀，頂級珠寶、腕錶品牌齊聚一堂，還有許多是限量昨天剛到貨的限量珠寶新商品，供VIP貴客近身鑑賞，用餐還沒有結束，就已經有兩位VIP掏出信用卡刷千萬元買進限量珠寶，晚餐結束後又有3人加入搶買行列。

台北晶華酒店總經理吳偉正分析，麗晶精品要給VIP客尊榮的享受，首度重金找來亞洲四大永續餐廳共譜綠色餐點，這個活動僅邀請170位的VIP，都是上個年度消費金額最高排名的顧客，在這170位VIP客人當中，有些是VIP及好朋友，有些是品牌經理人，推估層鋒頂端的消費者約一百位左右，平均年消費金額大概都3000萬元起跳，前十名銷售金額都是破億元。

今年五大國際頂極珠寶品牌BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO THE ART JEWEL與HARRY WINSTON為麗晶之夜拉開序幕，宴會廳的光影幻化中，搭配台灣茱莉亞精品婚紗的精緻時尚華服，展開年度璀燦大秀；最吸引這些千萬刷手的目光，這次有3-5件的珠寶是9月4日才剛運抵台灣，第一次跟國人見面，所以很多VIP都是為了這限量第一次亮相的珠寶而來。

吸引VIP目光，台北晶華酒店在2022年「亞洲50大最佳永續餐廳Sustainable Restaurant Award at Asia's 50 Best Restaurants」得主台灣MUME餐廳主廚林泉的大力促成之下，9月5及6日邀請到其他三屆永續餐廳主廚來台，包括蟬聯2年米其林綠星及2024最佳永續餐廳雙獎的泰國曼谷Haoma餐廳、受到2023最佳永續餐廳及連續6年亞洲50大餐廳榮耀肯定的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳、以及連續8年榮獲米其林一星的2021最佳永續餐廳大獎得主新加坡Labyrinth餐廳，三家餐廳主廚將進行六手聯彈，在二樓Robin’s Grill以創新、永續、美味為主題，舉辦「Best of Sustainable Asia」餐會，演繹9道式套餐。

四位永續餐廳主廚與與晶華國際酒店集團營運長吳偉正(中)的合照。依序為MUME主廚林泉(右一)、菲律賓Toyo Eatery餐廳主廚Jordy Navarra(右二)、泰國Haoma餐廳主廚Deepanker Khosla(左一)以及新加坡Labyrinth餐廳主廚Han Liguang(左二)。圖／晶華提供
四位永續餐廳主廚與與晶華國際酒店集團營運長吳偉正(中)的合照。依序為MUME主廚林泉(右一)、菲律賓Toyo Eatery餐廳主廚Jordy Navarra(右二)、泰國Haoma餐廳主廚Deepanker Khosla(左一)以及新加坡Labyrinth餐廳主廚Han Liguang(左二)。圖／晶華提供

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