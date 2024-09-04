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大里二期開發成熟區 「登陽閲涵」磁吸高端自住客

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
登陽建設在大里二期重劃區推出「登陽閲涵」，主打3至4房精品式住宅受矚目。圖／登陽建設提供
登陽建設在大里二期重劃區推出「登陽閲涵」，主打3至4房精品式住宅受矚目。圖／登陽建設提供

台中市重劃區開發案熱度不斷，不論是七期、十四期等皆有各自房市開發的矚目性，而位居台中市人口第三大的大里區更不在話下，區內最精華地段的「大里二期重劃區」，房市熱度持續升溫，中部知名建商登陽建設最新推出的「登陽閲涵」，主打3至4房精品式住宅，吸引不少企業主高端客層的目光。

業者指出，大里二期重劃區在開發成熟商圈中被視為核心中的核心，其稀有價值引領各大建商紛紛豪擲重金搶地，是台中市受矚目高保值區域之一，也是大里人心目中唯一稱得上蛋黃區的地段。

而深耕大台中超過30年的登陽建設，以大里區域為建案起始點，多年來在各重劃區如台中七期、高鐵特區、綠捷機場特區等，皆可看到登陽建設的建案。蘊底多年後，再次回到大里二期重劃區，在燙金地段二期重劃區打造指標建案「登陽閲涵」。

大里二期以都市機能的開發方式發展，稀有性仍是此區話題性的關鍵因素，其基地視為最後一塊寶地的「登陽閲涵」，主打3至4房精品式住宅，以46至56坪為主、規劃僅51戶，吸引企業主高端客層的目光。

此案基地位於東榮路，是大里二期重劃核心區主要幹道商圈，地段作為台中都會區的延伸要角，觀察實價登錄不難發現，大里二期自開發完成以來擁有許多優勢，包括就業機會多、生活機能佳、人口密度高、交通便利及未來題材加持等，驅使大里二期房價穩定增值，形成房市「只進不出」格局，購入即等於享有居住價值、又有極強保值的優勢，是價格無法衡量的精華地段。

大台中建築公會理事長王至亮表示，大里區域因環境自成一格，以國光路周邊來說，機能並不輸給市中心，不少大里人認為商圈成熟、機能完整，居住未必非市區不可；此外，因區域性的中小企業為經濟主題，也讓大里二期聚焦隱形富豪聚落，建案開發具備高質量競爭性。

隨著知名建商看準此區紛紛插旗入場，「登陽閲涵」位處三大成熟生活圈，12年明星學區接駁無慮，鄰近為長庚醫療體系仁愛醫院據點、大里國民暨兒童運動中心，是城市難得集中兼備完善的文教、健康、商圈資源。

此外，重大建設入場陸續就位的話題不斷，包含台74線六順橋地區增設匝道工程、草湖交流道，交通網絡貫串東區、太平與南區；還有太子置地廣場BOT案，6,000萬元改善大智排水設親水區補足「大康橋計畫」等。

登陽建設強調，公司以長年深耕經營的品牌實力、永續建築的思維，打造最適合台中的精品建築「登陽涵閱」，不但刷新大里高端建築新標竿，也創造宜居新未來。

「登陽閲涵」鄰近興大康橋，提供悠閒散步的好去處。圖／登陽建設提供
「登陽閲涵」鄰近興大康橋，提供悠閒散步的好去處。圖／登陽建設提供

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