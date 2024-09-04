助碳中和 王錫欽：中鋼未來以入股方式參與離岸風場

由中鋼與CIP共同開發的中能離岸風電計畫今天舉辦完工感恩典禮，中能董事長暨中鋼代理董事長王錫欽表示，中鋼估2035年後出現大量綠電需求，未來將改以風場入股方式，取得2050碳中和所需綠電。

中能離岸風電計畫（中能風場）31座風機已於日前全數完成安裝，接續風機設備將逐一進行調適與試俥，並辦理相關竣工查驗，有望於2024年底前如期整場併網發電。

王錫欽表示，中能風場是中鋼公司首座投資開發的離岸風場，自2018年中能風場遴選獲配300 MW容量開始，有賴CIP共同參與，歷經2200多個日子，風場順利完工，未來併聯商轉後預估每年可發電逾11億度，減碳潛力約55萬噸。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）區域總裁許乃文表示，中能風場是台灣離岸風電史上本土化落實率最高的風場，是台灣第一個提前完工的風場，也是公股銀行首度全員參與的專案融資計畫，中能風場每年能為近30萬戶台灣家庭帶來潔淨綠電，也讓供應鏈及金融界看見離岸風電產業的前景。

王錫欽接受媒體訪問表示，中鋼是排碳大戶，須依靠綠電、綠氫達成2050碳中和目標。綠電預估需求會出現在較後期，2035年後約需20幾億度綠電量。因此，中鋼雖會持續投入離岸風電產業，但方式應會有所調整。

他指出，中能風場有CIP作為夥伴，中鋼也透過與CIP合作了解風場開發所需技術，尤其是風險管理能力極為專業，但畢竟中鋼核心能力仍聚焦鋼鐵製造，還是以本業為主，未來則改以風場入股方式取得綠電。

另一方面，中鋼轉投資的水下基礎製造商興達海基，在完成沃旭案及中能案共22座完全符合100%國產化水下基礎後，出現接單空窗期。

針對興達海基後續營運，王錫欽強調，興達海基採取中鋼一貫規矩做事，沒有進口任何一零組件，因國產化水下基礎發展初期難免因學習曲線導致成本墊高，但經過練兵後，現已扎實建立百分百在地化技術能力、能量也有所提升，未來將竭盡所能降低成本，其中一關鍵是政府在地化方面需增添彈性，開放部分零組件進口。

他也認為，在地供應鏈需經過一段「汰弱留強」的洗禮，屆時可慢慢清楚台灣優勢，並持續扶持這些廠商，至於沒有國際競爭力的廠商則要開始退場。