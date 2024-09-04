趨勢觀察／瞄準Y+Z世代五大樣貌 創造消費共感 掌握商機

經濟日報／ 蘇建勳（Yahoo國際消費者洞察暨數據分析部總監）
新世代的消費習慣和價值觀，正在形塑新的市場趨勢。 Yahoo奇摩／提供
新世代的消費習慣和價值觀，正在形塑新的市場趨勢。 Yahoo奇摩／提供

當新世代成為全球最大的消費群體時，品牌如何才能抓住他們的心？這群出生在1995至2010年的年輕世代，年齡介於15到29歲，涵蓋Z世代和年輕的Y世代，他們歷經極端天氣、地緣政治、企業動盪，甚至挺過了全球疫情，和前幾個世代相比，生活的世界已大不相同。

從全球產業研究報告可歸納出新世代五大樣貌，協助品牌及零售業者布局未來消費商機。

1、彈性斜槓世代

經過疫情洗禮，彈性的工作模式對新世代已成常態。85%的Z世代更喜歡混合及遠端的工作模式，成為工作時看重的條件之一。

因為彈性，新世代擁有斜槓及副業的比例愈來愈高，讓多重收入成為可能。品牌不該再用過往單一職業定義他們，因為對新世代來說，工作並不是生活的全部。對於工作環境，Z世代更喜歡新鮮空氣、充足光源、綠色空間，甚至是健身房的會員，他們更在意的，是工作與健康的平衡。

2、迴力鏢世代

這些「迴力鏢」新世代因擔心獨立後可能負擔不起生活壓力，並不急於早早經濟獨立。即便在美國，31%的Z世代成年後仍與父母同住，也有78%的Y世代曾靠家裡金錢支持。

這群新世代也打破傳統定義的「大人」形象，他們可以做Forever Young的年輕人，也被稱為「延遲的成人世代」，許多20至35歲的成年人，他們的興趣和年輕人非常類似。品牌不應再用傳統年紀來定義他們的偏好，在動漫、玩具、遊戲、娛樂還有時尚產業中，其實主要的消費推手都是這群童心未泯的新世代。

3、重視理財規劃

雖然新世代遲遲不想變大人，但這並不代表他們不想累積自己的財富。從Yahoo奇摩股市「2024投資理財行為大調查」中發現，56%的Z世代（18~24歲）有投資行為、善用投資App、理財網站、Podcast等工具，相比其他世代，他們也最敢投資高風險性的產品，如虛擬貨幣、衍生性金融商品等。

有趣的是，當新世代為人父母後，也會及早進行孩子的理財教育。79%的千禧世代父母，會讓孩子參與家庭的購買決策，像是家庭旅行或購車選擇等重要決策。

4、永續價值優先

73%的新世代對氣候極端轉變極其擔憂，積極減少對環境的影響。永續帶來另一個重要的消費現象，則是二手商品持續增長，若看未來十年的零售預測，全球二手商品的成長，將是整體零售的4.4倍。

銷售最好的二手商品，也從服飾和精品，慢慢拓展到非服飾類品項，其中二手手機成長驚人，過去三年，全球整新機及二手機的成長比全新手機還高。此外，許多國際品牌也開始回應永續趨勢，像是IKEA和lululemon都開始提供二手商品的回購與轉售服務。

5、樂於享受當下

相較為了未來儲蓄，新世代寧可享受當下。78%的新世代重視獨特體驗也看到愈來愈多品牌推出提供體驗的快閃店。像H&M在2023年於紐約開了一間為期一年的健身快閃店，運用色彩療法，整個空間可以轉換成黃色、藍色、紅色等不同顏色，透過色彩療癒身心，也帶給用戶新奇體驗。

這五大特色描繪了新世代的樣貌，而他們的消費習慣和價值觀，正在形塑新的市場趨勢，掌握未來的消費世界。品牌須認知與掌握新世代的消費差異，投其所好，才能創造消費共感，掌握未來商機。（作者是Yahoo國際消費者洞察暨數據分析部總監）

消費

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