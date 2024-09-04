創新平台／無人機助攻 漁獲大增

AI進入百工百業，AI無人機也能幫忙捕魚。工研院開發低碳智慧漁搜機隊系統，與金屬中心、高雄漁業業者推出無人機隊魚況探勘技術，並於北太平洋馬紹爾群島進行實證，可同時派遣四架無人機探勘魚群，運用獨創之高效能一體化無人機天線技術，達成60公里以上遠距通訊，可望大幅提升遠洋漁獲量。

回想當初研發的起心動念，工研院資訊與通訊研究所副組長周業凱表示，過去台灣遠洋漁業的漁撈實力堅強，但目前全球遠洋漁業的漁場搜尋卻非常仰賴人眼辨識與經驗判斷。

傳統遠洋漁業以直升機載著「瞭望手」飛上天空搜尋漁場，直升機雖然飛得遠，但最大缺點就是成本高，一年租賃費用上看7、80萬美元，加上面臨從業人員老化、缺工問題，漁業經驗難以傳承。

周業凱指出，此系統主要透過無人機上攝影機自動回傳影像，地面站可即時觀看畫面，發現魚群資訊，可透過動態修正返航航線演算法召回無人機，且能因應海浪起伏變化，讓無人機即時自動安全返航降落到漁船，盡速前往魚群場域捕魚，協助漁撈長快速做決策，搶占漁撈先機，提升漁搜效率。

在研發過程中，克服天候是硬體開發面臨的挑戰，無人機需要在不穩定的強風與天候環境下反覆測試，面對墜機一次次改進，同時還要克服海上船體搖晃工作不易的困擾。

此外，低碳智慧漁搜機隊系統須同時控制四架無人機進行魚群熱點搜尋，也有許多困難必須克服。

首先是如何有效地整合不同漁訊設備的數據，這些數據必須即時傳輸並進行分析，以便無人機能夠自動規劃出最適航線，同步操控多架無人機也需要一個強大而穩定的協同控制系統，以確保它們在搜尋過程中不會相互干擾，並且能最大化涵蓋搜尋區域。

工研院開發「低碳智慧漁搜機隊系統」，搭配金屬中心研發的VTOL無人機協助漁探，具備「一鍵部署自動巡航」、「無人機群管理系統」、「即時AI辨識魚群」、「自動返航動態降落」等四大特色。

目前已攜手穩發漁業、隆順漁業、豐國水產等三大業者進行實證，期望未來持續協助台灣遠洋漁業在海上搶得先機。