連鎖效應／賺錢店的五個關鍵數字

發射槍枝的瞬間會產生後退的力量，稱之為後座力，連鎖企業向市場進擊的方式，就是扣動開店的扳機，但新開店若不能獲利，往往會陷入「雙重失血」的惡性循環。

什麼是雙重失血？首先開店投資會動用資本支出，這是第一重失血；若開店不能獲利持續虧損，又造成第二重失血，畢竟現金是企業的血液。

企業現金水位線若持續下降，即是危險的警訊，單店經營亦然。

連鎖企業規模運轉，數十、上百以至千店、萬店規模。規模好比一把雙面刃，不能有規模的賺錢，就會有規模的賠錢。

連鎖開店，快或慢不是重點，例如同樣開300店，有的公司三年開好，也有的公司要花十年，甚至更久，才會開滿，但無論如何，這是一件有面子的事，其實開店不是經營連鎖的重點，獲利才是。

所以不要為開店而開店，這也是許多加盟企業犯下的錯誤，明明知道加盟者不適合，或缺乏經營能力，卻為了要賺開店的錢，最後不過是白忙一場，還倒賠了商譽。

也有企業告訴我：「養店期比較長，必須承受虧損」，必須釐清的是「養店期」不等於「虧損」，養店期分集客與回收兩個階段，以啟動金在500萬以內的中小型店為例，前者不能超過半年，後者也不要超過三年，王品集團的開店回收期更要求在一年內。

談了面子，再來談談裡子，如何開一家賺錢的店？連鎖企業每一家店都要單獨核算，不能吃大鍋飯，一家店是賺是賠、清楚明白。

賺錢的店有五個「數字」特徵：

一、跨越損益平衡點的營收：開店營運一定要先試算損益平衡點營業額，這也是初期的目標，更是不要輸的基礎。

二、經營成本在標準成本區間：經營門店四大成本，有房租、進貨、人力資源和雜支，零售、餐飲與服務業各有其標準成本區間，盈利店的成本正落點其中。

三、成本中至少要有一個卓越項：除了標準成本區間之外，單項成本都設有上下限，上限是為不可承受之重，下限也不是愈低愈好，例如進貨成本愈低愈好的結果，會付出品質的代價。

四、經營團隊穩定且有熟手效應：新手在店與熟手在店是冰火兩重天，例如有些店日營收2萬，配置兩人在店即可，但有的店就算配備四人也做不到。

五、營收與利潤目標雙達標：為避免犧牲利潤擴大營收的短利做法，尤其是連鎖店，若某店總是低價促銷，一定會影響鄰店的生意，促銷活動只是點火，關鍵還是要經營顧客基盤，熟客多才能輕鬆雙達標。

開店不賺錢的後座力，往往是規模運轉的連鎖企業不能承受的。

不開沒有把握的店，從開店的第一天開始就盯緊數字，建立屬於自己的數據模型，讓連鎖開店沒有後座力。