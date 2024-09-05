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UPS大廠伊頓 推電力管理方案
不斷電系統（UPS）大廠伊頓（Eaton）台灣及日本區總經理林鈺培昨（4）日表示，AI浪潮席捲全球，隨亞馬遜AWS、Google、微軟等科技領導大廠加速布局，紛紛在台設置資料中心，將帶動能源管理需求成長，進一步推升UPS需求。
外界看好，隨半導體產業護國神山群台積電（2330）、日月光投控等擴大資本支出，有望帶動伊頓營運再攀新高峰。伊頓昨天不回應單一客戶訂單動態。
伊頓為台灣前兩大UPS廠，主要客戶遍及半導體、面板、金融產業等。依頓昨天在台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）展出一系列電力管理解決方案，協助企業以高品質電力，落實精準電力管理。
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