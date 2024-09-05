UPS大廠伊頓 推電力管理方案

還記得2023年這個時候的「鹽巴之亂」嗎？當時起因於日本福島第一核電廠腹地「核處理水」貯水槽預估即將滿溢，日本首相岸田文雄宣布決定自8月24日起開始排入海中。彼時，還引起大家搶購食鹽的亂象，當時台鹽（1737）就說，鹽管夠而且已經31年沒漲價，強調短線沒有漲價規劃。一年之後，台鹽自己也撐不住了，大家都很好奇，多年不漲的食鹽，為何要漲了？

2024-09-04 18:18