麗晶之夜將登場！黃金周檔期營收上看10億元 挑戰連續6年創新高
精品時尚界的年度盛會麗晶之夜於4日晚上舉行，知名珠寶商CHAUMET、BVLGARI及麗晶獨家品牌CINDY CHAO THE ART JEWEL等多家廠商將在今晚將展出4.5億元的頂級珠寶，再加上GIORGIO ARMANI麗晶旗艦店開幕，CHANEL擴大VIP室效益，今年業績年增目標為5-10%，最少賣出10億元的業績，挑戰連續6年都創新高。
台北晶華酒店總經理吳偉正分析，麗晶精品擁有兩大特色，客製化的服務及為顧客找難買的商品，在解封後許多消費者都紛紛出國買精品還能逆勢開出佳績，今年銷售黃金周檔期銷售額目標預估會突破10億元、預計成長5-10%，創下連續6年都寫下歷史新高。
吳偉正進一步指出，麗晶之夜於響應全球永續趨勢，宴會以「FOREST OF FLOWERS」為主題，利用270度光雕投影創造出沈浸式的大自然空間，晚宴菜色是由台灣、泰國、菲律賓、新加坡四位「亞洲50大最佳永續餐廳Sustainable Restaurant Award at Asia's 50 Best Restaurants」得主八手聯彈。
晚宴照例集結了五大國際珠寶品牌、展演總價高達4.5億的珠寶腕錶大秀，期望在這光影幻化的宴會中，將綠色美食、視覺藝術與環保意識完美融合。同時，麗晶精品的「黃金周購物禮遇」也持續進行中，提供多項購物滿額回饋。
在宴會廳的光影幻化中，BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO THE ART JEWEL與HARRY WINSTON五家國際頂級珠寶品牌，搭配台灣茱莉亞精品婚紗的精緻時尚華服，展開年度璀燦大秀。
為展現企業社會責任、推動永續發展與國際接軌，台北晶華酒店在2022年「亞洲50大最佳永續餐廳Sustainable Restaurant Award at Asia's 50 Best Restaurants」得主--台灣MUME餐廳主廚林泉的大力促成之下，9月5及6日邀請到其他三屆永續餐廳主廚來台，包括蟬聯2年米其林綠星及2024最佳永續餐廳雙獎的泰國曼谷Haoma餐廳、受到2023最佳永續餐廳及連續6年亞洲50大餐廳榮耀肯定的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳、以及連續8年榮獲米其林一星的2021最佳永續餐廳大獎得主--新加坡Labyrinth餐廳，三家餐廳主廚將進行六手聯彈，在二樓Robin's Grill以創新、永續、美味為主題，舉辦「Best of Sustainable Asia」餐會，演繹9道式套餐。
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