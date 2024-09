麗晶之夜將登場！黃金周檔期營收上看10億元 挑戰連續6年創新高

精品時尚界的年度盛會麗晶之夜於4日晚上舉行,知名珠寶商CHAUMET、BVLGARI及麗晶獨家品牌CINDY CHAO THE ART JEWEL等多家廠商將在今晚將展出4.5億元的頂級珠寶,再加上GIORGIO ARMANI麗晶旗艦店開幕,CHANEL擴大VIP室效益,今年業績年增目標為5-10%,最少賣出10億元的業績,挑戰連續6年都創新高。

台北晶華酒店總經理吳偉正分析,麗晶精品擁有兩大特色,客製化的服務及為顧客找難買的商品,在解封後許多消費者都紛紛出國買精品還能逆勢開出佳績,今年銷售黃金周檔期銷售額目標預估會突破10億元、預計成長5-10%,創下連續6年都寫下歷史新高。

吳偉正進一步指出,麗晶之夜於響應全球永續趨勢,宴會以「FOREST OF FLOWERS」為主題,利用270度光雕投影創造出沈浸式的大自然空間,晚宴菜色是由台灣、泰國、菲律賓、新加坡四位「亞洲50大最佳永續餐廳Sustainable Restaurant Award at Asia's 50 Best Restaurants」得主八手聯彈。

晚宴照例集結了五大國際珠寶品牌、展演總價高達4.5億的珠寶腕錶大秀,期望在這光影幻化的宴會中,將綠色美食、視覺藝術與環保意識完美融合。同時,麗晶精品的「黃金周購物禮遇」也持續進行中,提供多項購物滿額回饋。

在宴會廳的光影幻化中,BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO THE ART JEWEL與HARRY WINSTON五家國際頂級珠寶品牌,搭配台灣茱莉亞精品婚紗的精緻時尚華服,展開年度璀燦大秀。