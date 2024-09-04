汽車零組件廠前進法蘭克福汽配件展 搶進歐洲市場

搶攻歐洲汽車市場，台灣汽車零組件廠包括東陽（1319）、堤維西（1522）、帝寶（6605）、虎山等相關廠商超過300家將前進德國法蘭克福汽車零配件展覽會。業者指出，汽車產業正面臨變革，包括材料、設計與電子應用等，新的科技技術釋放更大的商機，歐洲成為繼北美與大陸市場之外，支持台灣零配件廠商進一步成長的重要市場。

Automechanika Frankfurt 法蘭克福汽車零配件展覽會將於 2024年 9 月 10 日至 14 日舉行，預計會有來自 80 個國家和地區的 4,200 家參展商，而台灣將有 345 家展商亮相，也創下歷來展品全面性之最。展會的 9.1 館所有

攤位皆將由台灣展商進駐，而其中 300 家台灣展商將參與外貿協會和香港商法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司共同組織的專屬展區。台灣企業希望利用 Automechanika Frankfurt 開拓該地區的市場，並與原廠和一級供應商建立合作關係。

台灣在全球汽車供應鏈中占據重要地位，外觀件部分原本在台灣就形成產業聚落，在AM（售後維修）市場占有重要地位，隨著車用電子的市場擴大，台灣產業擁有先進的製造能力，生產各類零組件，例如感測器、控制系統、資訊娛樂技術等，更可望在汽車市場上取得更大的機會。尤其是台灣企業同樣注重研究與開發，專注於智慧汽車方案和自動化技術，涵蓋了電池技術的創新以及電動車基礎建設的擴展，此次的法蘭克福汽配件展被視為前進歐洲汽車市場的重要機會。

此次展會涵蓋了汽車供應鏈的各個面向，從原廠到售後市場。參展的知名企業包括鑽全實業（1527）、惠朋國際、富智康、共茂工業、健和興端子（3003）、神通資科、車王電子（1533）、微星科技（2377）、SemiLux International 和倫飛電腦實業（2364）。展品範圍涵蓋感測器、充電系統、引擎管理、車隊管理、自動化技術、工具和設備、堅固技術以及特殊零件等。