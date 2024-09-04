快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

大陸景氣冷颼颼！26家台資租賃業上半年獲利 僅十家較去年同期成長

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中國大陸疫後復甦不如預期，拖累台資租賃業的獲利表現。情境示意圖。圖／Ingimage
中國大陸疫後復甦不如預期，拖累台資租賃業的獲利表現。情境示意圖。圖／Ingimage

中國大陸疫後復甦不如預期，拖累台資租賃業的獲利表現。公開資訊觀測站資料顯示，今年上半年26家台資租賃公司裡，僅十家業者的獲利較去年同期成長，年增率前十大依序為：領航租賃、華南國際、格上租賃、裕隆汽車金融、國旺國際、新光租賃、台中銀租賃、台企銀國際、仲津國際與一銀國際租賃。

統計顯示，今年上半年，26家台資租賃公司稅後合計賺進83.12億元，年減9.94%、接近一成；儘管絕大多數的台資租賃公司都獲利、只有兩家業者虧損，但進一步觀察年增率，僅十家為正成長，其餘均為衰退。

其中，領航租賃上半年稅後賺進5,849萬元，年增率336.34%，為成長第一；華南租賃1,851萬元，年增97.68%，奪成長亞軍；格上租賃稅後賺3,440萬元，年增93.34%、排名第三。裕隆汽車金融與國旺國際，年增率分別為53.84%與49.92%，依序擠入前五大。

金融圈主管表示，所謂「春江水暖鴨先知」，租賃公司為中小企業景氣風向球，「公司若沒訂單，就會少借一些錢以節省利息」。業者觀察到，中國大陸疫後經濟持續低迷，主要是美中貿易戰加劇，外資因應高關稅及生產成本提高，向外移轉到其他國家，而中國經濟成長趨緩、進口需求減少，恐影響出口導向經濟體的成長動能，進而衝擊全球經貿前景。

不只如此，中國大陸房地產持續低迷，直接影響投資、導致家庭財富縮水、衝擊內需消費信心等，另稅收減少、恐衝擊地方政府財政可持續性，加上全球地緣政治不穩定、區域戰爭可能性大增，以哈衝突、紅海危機及俄烏戰爭等事件迄今未解，石油與大宗物資供應風險潛存，恐再次推升全球通膨，加劇全球經濟不確定性。

金融圈主管說，長期而言，地緣政治緊張局勢將導致全球市場進一步分化成多個區域集團、阻礙投資與經濟活動，因此，台資租賃公司即使放款對象為內資或台商企業也同步轉趨保守，且中國大陸逾期放款增加、須打銷呆帳，也讓台資租賃公司的獲利動能驟降。

台商 台資 房地產

延伸閱讀

俄媒提問烏克蘭買大陸無人機 大陸外交部：一直嚴控出口

遏制大陸廉價傾銷 歐盟將制定更嚴格氫能補助規則

中非峰會將召開 調查指中國對非洲青年影響力居於領先

中歐貿易爭端與俄中開發北極航道航運 挪威首相下周訪陸三天

相關新聞

32年不漲價的鹽居然漲了 台鹽為何撐不住？

還記得2023年這個時候的「鹽巴之亂」嗎？當時起因於日本福島第一核電廠腹地「核處理水」貯水槽預估即將滿溢，日本首相岸田文雄宣布決定自8月24日起開始排入海中。彼時，還引起大家搶購食鹽的亂象，當時台鹽（1737）就說，鹽管夠而且已經31年沒漲價，強調短線沒有漲價規劃。一年之後，台鹽自己也撐不住了，大家都很好奇，多年不漲的食鹽，為何要漲了？

華航、長榮航節油減碳 航空業下一輪決勝關鍵？

節油減碳成為航空業下一輪商戰勝出的重要關鍵，華航、長榮航各推不同的策略，朝著低碳運輸方向挺進，落實永續供應鏈，降低飛行運輸的碳排放，攜手客戶朝著2050年淨零碳排目標邁進，推出策略都讓客戶眼睛為之一亮。

大陸景氣冷颼颼！26家台資租賃業上半年獲利 僅十家較去年同期成長

中國大陸疫後復甦不如預期，拖累台資租賃業的獲利表現。公開資訊觀測站資料顯示，今年上半年26家台資租賃公司裡，僅十家業者的...

房產增值效應驚人！六都首季每戶平均轉手獲利破300萬 這地區居冠

據實價登錄資料，觀察六都、新竹縣市轉手交易獲利金額，其中大新竹地區在今年第1季時，平均每戶轉手都能獲利達810.4萬元居...

買房屋齡M型化 新屋、老屋申貸比重雙雙拉高

據聯徵中心2022年第1季到2024年第1季的住宅貸款資料，發現屋齡3年內新屋佔比最高，達35.31%，其次是屋齡30年...

華航落實永續發展理念 攜手價值鏈合作創台灣航空新頁

中華航空三度響應天合聯盟（SkyTeam）航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），今天（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。