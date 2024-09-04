家樂福力拚日本麝香葡萄最大通路 進貨53噸再創新高

日本麝香葡萄9月進入產季高峰，家樂福力拚成最大銷售通路，亦可望突破去年的銷售紀錄。家樂福今年預計進貨達53噸，動員量販店與超市同步上架，並於9月至11月期間推出多波促銷活動。中秋與農曆新年期間，家樂福將主打健康體面的水果禮盒，以特秀級麝香葡萄為送禮首選，可望再次推動銷售熱潮。

中秋節臨近，台灣市場再度掀起了麝香葡萄的搶購熱潮。去年，因日本麝香葡萄未受到嚴重氣候影響，產量豐富，但出口價格受國際市場波動的影響較大，台灣市場隨之經歷了多波價格戰，激發了消費者的購買熱情。家樂福去年創下了麝香葡萄銷售50噸的紀錄，成為市場焦點。

家樂福商品部生鮮採購協理孔青沐表示，今年的市場環境與去年截然不同。受極端氣候影響，日本麝香葡萄的產量及品質均有所起伏，導致出貨量受限。隨著市場價格逐漸恢復平穩，家樂福預計在今年9月至11月的產季期間進貨15萬盒，約53噸的麝香葡萄。這些產品自8月中旬起陸續上架，包括來自山梨縣、長野縣與熊本縣的麝香葡萄，定價一盒350克、特價539元，另，9月4日至9月18日再推600克日本頂級麝香葡萄禮盒，售價999元。

家樂福也預計在9月至11月產季期間，將推出多波回饋與優惠活動，以進一步刺激麝香葡萄的買氣，目標是超越去年創下的銷售高峰。根據家樂福的銷售統計，近三年來，日本進口水果的銷售排行榜中，蘋果、麝香葡萄、草莓名列前三。相較於一般葡萄甚至其他水果，麝香葡萄因為人力需求高，成本也隨之增加，進一步推高了價格。

日本麝香葡萄主要產地為山梨縣、長野縣、岡山縣三個地區，因口感賣相均佳深受消費大眾喜愛，除原產地外，日本其他農業縣也逐漸擴大種植，例如熊本、福岡、茨城、山形、秋田等地區均在穩定發展中。其中最大輸出目前仍以山梨縣為主，其種植面積最大，也是主要外銷國外的主力，種植方式分為溫室種植及室外種植，出產順序以溫室葡萄優先，其次至室外葡萄開始產出，也因室外面積大供應產量更多，價格通常更為親民，依據往年台灣上架經驗，時間點落於中秋節至11月尾聲。

日本產地的麝香葡萄以皮薄無籽、果肉飽滿多汁為最大特色，其濃郁的花香與荔枝香氣更是深受消費者喜愛。雖然南韓和中國大陸也大量種植麝香葡萄，且品質逐年提升，但仍與日本產品存在一定差距，其中，南韓產的麝香葡萄通常在10月進口台灣。

日本麝香葡萄依據出產品質分級為特秀、赤秀、青秀、秀共四種等級，以特秀為最高評價，秀則為基本水準，特秀、赤秀外型辨識上果串外型呈現長橢圓型，而青秀、秀外型為市場常見的果串、近似倒三角的外型，因產地不同分級及包裝方式亦有不同，高級品為5公斤內裝6~11串，分貨以小盒分裝成禮盒銷售，一般品則以市場常見的350公克一盒裝，也因價格親民，是超市消費主力。