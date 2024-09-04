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買房屋齡M型化 新屋、老屋申貸比重雙雙拉高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據聯徵中心2022年第1季到2024年第1季的住宅貸款資料，發現屋齡3年內新屋佔比最高，達35.31%，其次是屋齡30年以上的房屋，達23.06%，兩者合計逼近6成。圖／樂屋網提供
據聯徵中心2022年第1季到2024年第1季的住宅貸款資料，發現屋齡3年內新屋佔比最高，達35.31%，其次是屋齡30年以上的房屋，達23.06%，兩者合計逼近6成。圖／樂屋網提供

據聯徵中心2022年第1季到2024年第1季的住宅貸款資料，發現屋齡3年內新屋佔比最高，達35.31%，其次是屋齡30年以上的房屋，達23.06%，兩者合計逼近六成。

對比過去2019年至2021年統計的狀況更發現，屋齡3年內新屋，跟屋齡30年以上的老屋，申貸的比例都是明顯提高，呈現購屋貸款屋齡M型化的趨勢。

進一步分析買新屋的年齡層，發現每個年齡層申貸新屋的佔比都在增加，以2021年第1季至2024年第4季，相比2019年至2021年的狀況，會發現每個族群大約增加了4到5個百分點不等，其中仍以20～29歲的年輕族群最偏好新屋。

值得一提的是，30～39歲的族群申貸新屋的比例，也從過去的34.9％增加至40％，是增加最多的一個族群。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，對於換屋族群而言，通常都是以小換大，或是以老換新，自然會偏好新屋。

洪安怡表示，若是首購族群，頭期款不足的可能會傾向購買預售屋，預算充足的，也可能會選擇新成屋，種種因素都會讓未滿3年的新屋，購買比例不斷攀升。

至於屋齡30年以上的老屋，洪安怡分析，老屋價格較為親民，而且不少老屋坐落在市區精華地段，周遭生活機能較好，再加上公設比較低，有機會用比較低的預算，入住到比較大的空間，同樣受買方青睞。

老屋 預售屋

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