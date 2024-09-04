商辦需求湧現！新北上半年成交金額達近三百億 中和廠辦交易翻倍成長

受惠於辦公室租轉買、舊換新的市場需求，企業對屋齡較新的辦公室購置動能強勁，推升新北市辦公市場上半年成交金額達近三百億元。

其中有近六成是由屋齡五年內辦公室所貢獻，而中和區辦公室交易位列各區之冠，包括欣欣天然氣（9918）、宸曜科技、維田科技等上半年相繼在中和購置辦公室。

據已揭露之實價登錄資料顯示，新北市上半年辦公市場累計交易量達298億元、年增約34%；其中屋齡五年內辦公室交易額為170億元，占總交易量的57%。

從各行政區來看，前三大交易熱區依序為中和區、新莊區及汐止區，中和區交易額為94億元，包括欣欣天然氣斥資6.64億元買下遠雄擎光部分樓層。

信義全球資產總經理林三智表示，中和為重要產業聚落，公司登記家數達1.8萬家、僅次於板橋區，中小企業進駐帶旺廠辦交易成長，近年也吸引遠雄、華固、國揚等品牌建商購地、推出廠辦產品。

觀察新北市辦公市場走勢，林三智指出，隨著辦公商圈租金節節攀升，不少辦公大樓更出現漲租情形，加上土地價格走揚，未來辦公室銷售價格將是「只高不低」的預期心理，讓企業更加積極評估購入自用商用不動產，掀起由租轉買的購置熱潮。