兩樣情！民眾排隊等房貸 「皇翔御琚」 買方不貸款、6.7億現金結帳走人

購屋貸款出現「兩樣情」，一般民眾排隊等貸款，但許多富豪則是不貸款買豪宅，據實價登錄最新資料，北市信義計畫區豪宅「皇翔御琚」，5月有買家以約6.69億元現金，買下中高樓層戶，每坪219.2萬元；大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，自然人以約3.98億元、每坪252萬元入手中樓層；大直豪宅「西華富邦」，7月自然人以2.58億元現金買下低樓層戶。

總計三位實力買家一口氣貢獻13.25億元現金在購買豪宅上。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前市場最大阻力就在於房貸，不僅核貸時間拉長，貸款條件也可能會受到影響，因此不少購屋族腳步放緩。

不過張旭嵐指出，全現金方式交易就不受銀行水位限制，不僅免去銀行審核對保時間，可縮短交易流程，對於不想夜長夢多屋主而言，這些可以現金購屋者在限貸氛圍下，也算「A級誠意買方」，因此現金充沛的高資產族，反而更具有出價和議價優勢，成為賣方優先考量的售屋對象。

第一建經研究中心副理張菱育指出，豪宅多年以來受到「豪宅限貸令」的箝制，讓豪宅貸款成數僅剩四成，並且無寬限期，讓高資產族從銀行貸款的量能大減。

不過張菱育表示，近年政府鼓勵企業和台商回流台灣、加上今年股市大漲等因素，使高資產族手中有大額資金。

張菱育分析，長期來看，將現金投入不動產中，未來若有資金需求，仍可將不動產抵押借款，且不受銀行法72-2的水位限制，相對較具運用彈性。