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長佳智能東協陸續收成 氣胸檢測系統獲馬國醫材許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長佳智能（6841）4日宣布，該公司研發的｢氣胸檢測系統」已獲馬來西亞MDA通知取得醫材許可證，為今年以來連續第四項打入馬來西亞市場的醫療人工智能系統產品。

長佳智能今年第2季稅後純益1,146.9萬元，單季獲利轉正，每股稅後純益（EPS）0.12元。該公司今年每月營收都是倍數成長，前七月營收1.72億元，較去年同期成長402.1%。法人估計，公司全年營收成長將比去年成長三至四倍，並有望正式擺脫虧損，明年起營收及獲利都將大幅成長。

長佳智能總經理李友錚表示，長佳智能今年8月30日已取得｢12導程心電圖AI輔助判讀系統」馬來西亞上市許可，8月22日及7月4日也先後取得｢急性主動脈症候群檢測系統」，以及｢心肌灌流影像分析報告系統」在馬來西亞銷售許可，總共長佳智能今年在馬來西亞已獲得四張醫療人工智能系統的銷售許可，達到拓展馬來西亞市場的產品數經濟量。

另外在泰國與越南也個別具有四張的醫療人工智能產品的銷售許可。長佳智能在新南向的能量已累積至相當程度，接下來就看實際市場運作的表現了。

長佳智能目前已在越南建立展示點的計畫，藉由與當地醫院合作，先第一階段銷售、佈署、落地使用整套長佳智能的商品，再第二階段輔導該醫院成為長佳智能在越南地區的展示點與代理商。此一模式若順利進行，將複製到泰國與馬來西亞。

李友錚說明，長佳智能與越南醫院的合作，首先是「骨齡輔助診斷系統」，目前正在申請越南上市許可。這項產品近期將和越南醫院簽約，長佳智能後續在在當地設立展示場所後，有機會並促成公司下半年獲得大訂單。

長佳智能至今已取得39張國內外醫材許可證，其中包括11張美國FDA、15張台灣TFDA、4張泰國、4張越南、4張馬來西亞、1張新加坡的醫材上市許可。

除了醫療人工智能的卓越成績外，長佳智能在基因檢測上也持續推出新產品。基因寶自推出至今已累計將近一萬名客戶與檢體，長佳智能自建的國人SNP資料庫已達可以商業運轉的程度。新的基因寶4.0產品除導入該基因資料庫外，也運用了大語言模型，讓解讀報表更為輕鬆容易。

FDA 越南 馬來西亞

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