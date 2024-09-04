快訊

雲林飼料工廠高空作業吊籃掉落 4人無生命跡象

加薪了！明年最低工資月薪調漲4.08% 月薪2萬8590元、時薪190元

告別衰運…下半年好運到！摩羯撥雲見日、巨蟹貴人相助、這星座投資大賺

信義房屋與林業保育署合作 打造自然碳匯邁向淨零

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
林業及自然保育署媒合平台的「自然碳匯與生物多樣性保育ESG專案」，有別於傳統的捐款模式，邀請企業實際參與環境保育規劃與執行，參與企業包括信義房屋、華碩電腦、智邦科技等企業。（圖:信義房屋提供）
林業及自然保育署媒合平台的「自然碳匯與生物多樣性保育ESG專案」，有別於傳統的捐款模式，邀請企業實際參與環境保育規劃與執行，參與企業包括信義房屋、華碩電腦、智邦科技等企業。（圖:信義房屋提供）

隨著氣候變遷日益嚴峻，企業對環境責任的承擔變得更加重要。信義房屋林業及自然保育署的全新合作專案，將於台東執行2公頃林地造林，「公私協力」推進環境永續發展，也體現了信義房屋2030年達成淨零排放、信義企業集團2050 年達成淨零排放目標的決心。

信義房屋一向致力於永續發展，為了實現2030淨零排放目標，除了內部減碳及購買綠電外，更希望透過實地的自然碳匯專案，來實現碳權抵換及生態保育

林業及自然保育署媒合平台的「自然碳匯與生物多樣性保育ESG專案」，有別於傳統的捐款模式，邀請企業實際參與環境保育規劃與執行，林業及自然保育署進行輔導，參與企業包括華碩電腦、智邦科技、裕隆汽車等永續企業。

因中低海拔森林環境與人類活動範圍高度重疊，常面臨濫墾及森林退化的危機，此次專案，信義房屋將於台東地區規劃執行造林2公頃，並委託專業生態調查公司進行生物多樣性監測，確保林地生態系統的健康與永續發展；不僅如此，更與當地社區和工作團隊合作，增加當地工作機會，並吸引年輕人返鄉，實現森林經營技術的傳承，促進在地經濟發展與社會效益。

信義房屋表示，此造林專案對環境的效益，不僅提升了山坡地的防災減災韌性，還擴大了森林碳吸存的功能。通過加速植生復育，有助於提升生物多樣性、增強生態系統功能，並進一步促進水資源涵養和氣候變遷調適韌性。

此次合作，代表企業在環境永續方面的新突破，信義房屋將以此為契機，進一步推動全台灣的自然碳匯及環境保育工作，海外的部分，則同步進行馬來西亞環灘島自然碳匯的研究，為實現永續淨零排放目標做出更大貢獻。

信義房屋 林業 生態保育

延伸閱讀

21st FinTech 攜手捷安特推 goride 電動自行車訂閱服務

竹林經營碳匯專案...竹林定義應加嚴 建議送大會審查

健保署展開輸液專案進口展延議價 拚10月底前完成

信義房屋創辦人周俊吉引領永續 獲亞洲磐石獎殊榮

相關新聞

信義房屋與林業保育署合作 打造自然碳匯邁向淨零

隨著氣候變遷日益嚴峻，企業對環境責任的承擔變得更加重要。信義房屋與林業及自然保育署的全新合作專案，將於台東執行2公頃林地...

SAP全球首座ESG暨AI研創中心進駐高雄 助台灣企業碳盤查加快流程

全台10多萬中小企業，面臨國內外供應鏈碳盤查，SAP台灣思愛普軟體公司今日宣布，全球首座 ESG 暨AI 研創中心進駐高...

台中最大社宅「豬事圓滿好宅」動工 1085戶5年後完工進住

台中市北區「豬事圓滿好宅」社會住宅上午動工，它是肉品市場拆除後的轉型計畫之一，也是截至目前台中量體最大的社會住宅，預計斥...

中部縣市未提國土功能分區圖 環團籲盧秀燕率先護國土

內政部今舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，監督施政聯盟串聯關注國土計畫NGO開記者會，點名中部五縣市尚未提出國土功能...

統一滿漢御品走入國際市場 驚現韓國好市多

統一旗下品牌-滿漢御品連續取得「ITi國際風味最高三星獎」、「亞太十大伴手禮-最高金獎肯定」等國際獎項肯定。8月更是走出...

蓋新家園受限航高五權街廓最吃虧？ 航空城拆遷戶地主氣噗噗

桃園航空城開發案區段徵收安置街廓的拆遷戶（地主）已拿到土地權狀，陸續找建築師設計新家園，市議員徐其萬接到地主陳情，表示自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。