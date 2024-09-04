SAP全球首座ESG暨AI研創中心進駐高雄 助台灣企業碳盤查加快流程

全台10多萬中小企業，面臨國內外供應鏈碳盤查，SAP台灣思愛普軟體公司今日宣布，全球首座 ESG 暨AI 研創中心進駐高雄亞灣，並推出 SGS 認證台灣企業碳盤查解決方案，助企業優化且加快碳盤查流程，以因應國際產業淨零碳排趨勢。高雄市長陳其邁表示，未來研創中心與亞灣科技業合作加快淨零轉型，提升高雄在全球綠色經濟的競爭力。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟指出，食衣住行育樂都是SAP客戶，像高雄舊振南、新東陽、日月光到鋼鐵業都有淨零碳排需求，SAP引入全球先進技術與應用，從永續供應鏈管理、永續數據收集與分析到報告揭露，專為台灣企業打造碳盤查解決方案，協助產業淨零合規的挑戰。

據IDC預測，全球企業為實現ESG目標與提升永續能力投入支出在2027年達到650億美元，SAP高雄ESG暨AI研創中心加速鏈結全球先進技術應用，攜手NTT DATA、東捷資訊、碩益、中光雲服、采威國際、億鴻等生態系夥伴，提供永續智慧轉型的創新技術，搶攻全球百億美元ESG商機。

其中，去年與在地夥伴為台灣扣件產業應對歐盟CBAM 規範而打造的一站式碳管理平台「扣件雲 3.0」，上線未滿一年，已成功協助多間扣件業者提交上萬張CBAM 申報單。

市長陳其邁表示，SAP近年致力打造各種ESG數位解決方案，能把企業碳排或產品碳足跡，從物流、物料管理到財務管理串連起來，南部大型鋼鐵和石化，甚至大家耳熟能詳高科技產業幾乎都用SAP解決方案，是全球提供企業對淨零碳排解決方案最大的公司。

陳其邁說，淨零碳排是全球議題，市府是業者最可靠的合作夥伴，從制定全台首個淨零自治條例、促成碳權交易所進駐亞灣到開設淨零學院，為在地企業淨零轉型提供強而有力的支持，希望協助高雄在地企業朝向智慧化管理。

他說，市府與中央聯手推動亞灣智慧科技創新園區，已有175家國內外企業進駐高雄，累計帶動230億投資，創造 538億產值，未來SAP研創中心為基地，與亞灣區內智慧科技業者合作，加快整體產業的淨零轉型步伐。