中部縣市未提國土功能分區圖 環團籲盧秀燕率先護國土

內政部今舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，監督施政聯盟串聯關注國土計畫NGO開記者會，點名中部五縣市尚未提出國土功能分區圖，呼籲縣市尤其可能選總統的市長盧秀燕加速送出計畫，另要求內政部嚴格審議，督促明年依法實施國土計畫，不要助長農地浮濫變更圖利財團，人民卻要承擔環境持續快速崩壞的惡果。

台中市長盧秀燕在議會詢時曾表示，國土計畫法對五都衝擊非常大，包括刑責提高、天價罰金及檢舉制度，農民土地彷彿被判死刑，要求中央慎思，別把責任推給弱勢農民。市府地政局已在全市舉辦30場說明會，提出九項建議給中央，其中有關農地，建議農業發展區應全面盤點清查，以利劃定分區；另清查農業資源投入差異，以利分區定位。

反映最多的有農業發展地區第1、2類劃設疑義，因涉及未來農業發展政策，由農業局檢討中。另有期待增加可建築用地或產業用地範圍，目前由都發局等單位研討。針對未來國土計畫土地使用管制限制疑義，地政局將依期程更新圖資，並召開「機關邊界疑義研商會議」配合調整邊界。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，2016年總統公告國土計畫法，原定2022年上路，修法又延至2025年。8月中旬前，中部五縣市含苗栗、台中、彰化、南投、雲林全部缺繳國土功能分區圖，藍綠政黨所謂保護國土安全及復育國土的說法「攏係假？」糧食安全就是國家安全，她特別強調請有機會參選總統的台中市長盧秀燕市長，率先提交台中市國土功能分區圖，凸顯守護農地與糧食安全的企圖，不要放任多個產業園區搶在國土計畫實施前闖關變更。

中科汙染搜查線代表徐宛鈴表示，台中市國土計畫實施前，不斷遇到申請農地變更開發為產業園區的惡例，包括清水海風產業園區、通和產業園區、望高寮產業園區等，土地利用失序，經發局仍持續推動，呼籲市長積極守護農地、推動國土計畫，不要讓財團搜刮農地，大肆開發。

守護台灣白魚永續棲地自救會代表林宥岑表示，南投埔里一新里社區既有的茭白筍農產業，營造與保育類台灣白魚共生的世界級里山典範，但財團要開發為旅館渡假村，搶在國土計畫法施行前變更近123公頃山坡地保育區農牧用地，牴觸南投縣國土計畫劃設的農業發展地區第三類。南投縣政府至今還拒送國土功能分區圖給內政部，令人擔心。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，縣市政府不願繳交功能分區圖，帶頭違法。要求內政部應懲處不願繳交的縣市，監察院調查相關瀆職疏失。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化縣已有大量開發案搶在國土計畫前上路，彰化聖山八卦山就有三個開發案，包含鴻大產業園區開發案、雙倫事業廢棄物掩埋場、花壇鄉三家段土石方資源堆置場，還有大城鄉的三豐產業園區開發案，都進行環評。若國土計畫一再延期，將有更多不合理、不必要的開發案積極闖關，破壞農地、山坡地、海岸。