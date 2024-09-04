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統一滿漢御品走入國際市場 驚現韓國好市多

經濟日報／ 經濟日報 記者徐牧民／即時報導
統一滿漢御品走入國際市場，驚現韓國好市多。圖／統一提供
統一滿漢御品走入國際市場，驚現韓國好市多。圖／統一提供

統一旗下品牌-滿漢御品連續取得「ITi國際風味最高三星獎」、「亞太十大伴手禮-最高金獎肯定」等國際獎項肯定。8月更是走出台灣，進軍國際市場，近期現身韓國好市多，引發網友一陣驚嘆。

因滿漢大餐在韓國即被視為台灣十大伴手禮的首選，對於台灣牛肉麵並不陌生，台灣泡麵特有的真實肉塊正是緊抓韓國客群的嚐鮮的心理；而近年滿漢大餐於香港、新加坡、菲律賓、澳洲等國際市場皆表現亮眼，成長趨勢40.54%，被視為「餐桌上的台灣之光」。

滿漢御品於8月22日開賣當日不少韓國消費者爭相購買，開賣僅一周已有民眾在社群媒體上分享，據了解不僅韓國一般消費者喜愛，而此次滿漢御品的進駐，以其珍稀、 高端禮盒設計等多項特色，加上滿漢大餐在韓國的知名度，因此被選為新店開幕的特別商品。

日前在網路上可以看到韓國網友以及住韓的台灣網友在臉書社團和instagram分享在韓國好市多購買滿漢御品的照片，「好精緻好高級的泡麵」、「終於可以在韓國吃到台灣味的牛肉麵了!」、「看到家鄉味好開心」。

伴手禮 牛肉麵

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