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蓋新家園受限航高五權街廓最吃虧？ 航空城拆遷戶地主氣噗噗

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園即時報導
航空城拆遷戶安置街廓因航高限制，建築物高度因區位不同有差異，圖為五權安置街廓，因地勢高最受限制。圖／桃園市議員徐其萬提供
航空城拆遷戶安置街廓因航高限制，建築物高度因區位不同有差異，圖為五權安置街廓，因地勢高最受限制。圖／桃園市議員徐其萬提供

桃園航空城開發案區段徵收安置街廓的拆遷戶（地主）已拿到土地權狀，陸續找建築師設計新家園，市議員徐其萬接到地主陳情，表示自己的安置街廓在大園區五結段（五權），原本要蓋5樓，沒想到這裡因為地勢高，加上航高限制最多只能蓋3樓半，算下來損失30多坪，不滿市府、民航局當初沒說清楚，讓地主權益平白受損。

地政局表示，先前在相關說明會就提醒拆遷戶，日後分配的安置街廓有建築航高限制，對地主的陳情已經協調個案和另外計畫通案說明，會協助拆遷戶（地主）解決問題，包括了解大家要蓋房子的高度，如果建築超過航高限制，會進一步研議是不是有可能還地和地主意願，選擇到其他區塊的安置街廓蓋新家園，除了五權，如果還有其他安置街廓也有類似的情形，計畫10月底前協助地主們了解如何維護自己的權益。

徐其萬指出，五結段鄰近青埔特區，安置街廓有200多個單位，相當於200個拆遷戶準備在這裡蓋新家園，這裡地勢原本就比較高，市府開發整地時又把地基墊高一些，雖然附近其他的安置待廓區塊建築高度也受航高限制，但是別地方總高度可以蓋到20、30公尺甚至更高，五結這裡卻因為上述情形，只能蓋15、16公尺高，市府要趕快和地主協調找出解決的方法。

地政局表示，五結段地勢確實比較高，初步了解，這裡的安置街廓拆遷戶有的要蓋3樓半至5樓不等，大家設計的房型不一樣，限高15至16不等，要蓋3樓半比較不會有超出限高的問題，有的地主因為房子要挑高，即便蓋4樓半也可能超過航高限制。

地政局說明，目前除了協助已經找建築師設計的個案解決問題，也會全面向五結段的安置街廓地主說明並提醒這裡的航高限制情形，如果因為不能蓋理想的高度也願意換地，地政局會幫忙換配其他區塊的安置街廓，盡量滿足每位拆遷戶的需求。

建管處表示，建築執照是書面審查，建築師要負責交付完整的資料，包括取得設計圖沒有超過限高的證明，任何房型總高度不能超過限高。

徐其萬說，該區現有高程與航高管制高度相差為14.7至15.5公尺，建照申請時最高（含屋突、升降通道、女兒牆等）高度僅有14.7M。 因為上述的高度限制，導致容積（含免計容積）無法全數使用完畢，也無法規畫電梯無法上頂樓，每層樓高度也受限。 安置街廓選配時，政府並無揭露任何資訊，而且五權里的安置街廓全在較高海拔區，沒有仔細的考慮到各地主的需求，確實有不妥。

民航局

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