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一台灣兩世界！今年200萬俱樂部逾6成買屋不貸款

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

購屋貸款出現「貧富兩樣情」，一般民眾排隊等貸款，許多富豪則是不貸款買豪宅。實價揭露，信義計畫區豪宅「皇翔御琚」，5月有買家以約6.69億元現金，買下中高樓層戶，每坪219萬元。

大安區豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，自然人以約3.98億元、每坪252萬元入手中樓層；大直豪宅「西華富邦」，7月自然人以2.58億元現金買下低樓層戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前市場最大阻力就在於房貸，不僅核貸時間拉長，貸款條件也可能會受到影響，因此不少購屋族腳步放緩。

但全現金交易就不受銀行水位限制，免去銀行審核對保時間，可縮短交易流程，對於不想夜長夢多屋主而言，這些可以現金購屋者也算「A級誠意買方」，因此現金充沛的高資產族，反而更具有出價和議價優勢，成為賣方優先考量的售屋對象。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，今年有交易的200萬俱樂部豪宅有6個社區，其中「皇翔御琚」今年5筆交易中就有4筆交易採無貸款方式買進，「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年也有5筆交易，當中有3筆無貸款。

「西華富邦」9筆交易當中，則有4筆無貸款，其他加上「信義首席公館」、「潤泰敦峰」、「琢白」等社區，6個社區共28筆交易，有18筆採無貸款購買，占比逾六成，用現金購入的總銷金額高達62.4億元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，豪宅多年以來受到「豪宅限貸令」的箝制，成數僅剩4成，並且無寬限期，讓高資產族從銀行貸款量能大減，但近年政府鼓勵企業和台商回流台灣、股市上漲等因素，使高資產族手中有大額資金。

長期來看，將現金投入不動產中，未來若有資金需求，仍可將不動產抵押借款，且不受銀行法72-2的水位限制，相對較具運用彈性。

豪宅市場常見無貸款交易。圖／台灣房屋提供
豪宅市場常見無貸款交易。圖／台灣房屋提供

皇翔 豪宅

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