21st FinTech 攜手捷安特推 goride 電動自行車訂閱服務

網路家庭集團（8044）旗下金融科技公司21st FinTech（廿一世紀數位科技）繼首創推出手機、筆電訂閱方案後，4日宣布攜手GIANT捷安特，合作推出市場首見的「goride輕鬆騎訂閱制專案」。在萬物皆可訂閱的趨勢下，「goride輕鬆騎專案」瞄準現代消費者多元化的消費需求，提供靈活且具吸引力的騎乘選擇，兼顧減碳趨勢。

捷安特與21st FinTech攜手推出的「goride輕鬆騎專案」，首波推出涵蓋多達6款電動輔助自行車款及2款公路自行車，消費者只需支付最低每月1,633元起的費用，即可選擇包括Momentum Mini E+、Giant TCR ADVANCED 2、ROVE E+、FASTROAD E+等熱門車型。

市場上目前已有共享單車/機車租賃模式，「goride輕鬆騎專案」主打長期騎乘族群，goride不受共享單車的借還點和共享機車的營運區域限制，無需擔心歸還和停車問題。月租費每月固定1,633元起，讓長期或高頻率騎乘更經濟，比按次計費的共享單車及機車更加實惠。個人專屬車輛，讓每位用戶都擁有個人專屬的自行車，不用擔心租不到車或車況問題，享受更佳騎乘體驗。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇表示，21st FinTech看好訂閱制服務在台灣的發展潛力，積極針對不同產品屬性規劃更符合消費者需求的整合型訂閱服務，不斷擴展訂閱產品選擇的多樣性。今年攜手台灣自行車龍頭集團巨大（9921），推出專屬單車市場的訂閱服務，推動綠色交通的普及，落實永續發展承諾。

為滿足各類騎乘需求，「goride輕鬆騎專案」設計多項專屬方案。包括一年期訂閱方案為消費者提供了初步體驗，入門體驗型客戶可通過年年換新方案，探索最適合自己的車款；短期挑戰型客戶能以低負擔的方式，實現環島或騎乘北高的夢想。