毛衣公會發掘毛衣新秀新創設計力 並搭建商機媒合平臺

台灣毛衣編織工業同業公會日前舉辦「毛衣針織設計開發競賽」，吸引輔大、實踐、實踐大學高雄校區、亞東科大、亞洲大學、嶺東科大、樹德科大及台南應大等八校共82組作品參加。日前在11位中外專業評審一致認可下，由輔仁大學李欣庭以「社會支持Social Support」主題拔得頭彩。

實踐大學徐淯琛以「偽裝Camouflage-展現紫外線燈照射後會變色」的創意作品相當吸睛，也深獲評審青睞並取得第二名佳績。二度參加毛衣競賽均入選決賽的輔仁大學李紀鞍，本年則以「山癮Addicted to mountain」獲得第三名。

今年度活動為響應環保與提升數位化作業，今年全場均用平板取代往年需印出的作品集紙本，落實低碳化暨智慧化的初級目標。毛衣公會理事長黃志賢表示，公會是一個搭建產業、學校、設計與市場的重要橋樑，毛衣競賽是培育國內毛衣設計人才並冀望這些好人才投入毛衣產業，以強化產業競爭力，這個目標也是毛衣公會未來持續努力的方向。

毛衣競賽活動除提供國內大專院校織品及服裝系所的設計新秀以競賽的方式展示學習成果外，毛衣公會還特別安排了設計新秀與國內外產業界的代表進行媒合洽談，期促進落實設計作品的商機。本年度合計安排30餘場次的商機媒合洽談會，包括日商三共生興SANKYO SEIKO、日商ITOKIN公司、若雷針織、里軒國際、FREE品牌等。

今年度毛衣公會還別開生面辦理一場首開先例規劃的「力寳龍集團產學合作典範計畫」成果動態秀。對於紡織供應鏈業者而言，庫存是最沈重的負擔，為協助更有效促進企業永續發展與綠色轉型，毛衣公會去年度首度串聯力鵬等業界、以及樹德科大、嶺東科大及實踐高雄校區，贊助師生們到力鵬公司楊梅廠參觀，並至台北總公司的樣品室由學生自由選擇製作畢展所需的材料，賦予庫存布的生命力再造，也同時擴大產品使用的面向，催生出新一環的循環經濟。

「產學合作典範計畫」除協助力鵬/力麗企業庫存產品得以有效利用不再閒置，達到永續環保的重要目的外，也提前讓年輕新銳有潛力的設計師瞭解台灣紡織廠的運作、產品的屬性等等，替未來投入業界工作時能迅速進入狀況，為產業留下適合的人才。