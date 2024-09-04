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報酬率比打工高 51.9%大學生想接家教、目標月收入16Ｋ

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網最新調查顯示，51.9%的大學生，「有計畫」在新學期接家教：同時這當中又有42.7%表示，要接「一份」家教；也代表其餘的57.3%，屬於想要接「兩份或三份(含)以上」的家教。

對於計畫接家教的主因，在可複選狀況下，分別為：「工資報酬率比打工高」(80.2%)、「時間自由、具彈性」(65.2%)，以及「一對一教學，工作環境單純」(54.2%)、「本身有特定學科專長」(40.5%)。

其他想當家教的原因，又分別是：「對教學有興趣」(33.3%)、「本身有特殊才藝專長」(26.4%)，以及「有親友、師長、鄰居介紹，或被請求的人情壓力」(21.1%)、「喜歡與小朋友、青少年相處」(14.2%)。

而且如果有計畫「接家教」，預計選擇哪些科目呢？在可複選狀況下，前五大類主要為：「國語、國文(中文)」(41.3%)、「伴讀、陪玩」(37.5%)、「英文」(34.7%)，以及「數學」(31.3%)、「理化」(26.9%)。

其他想接家教的熱門項目，依序還有這五大類：「電腦、程式語言」(25%)、「自然、生物」(23.1%)、「音樂、藝術類才藝」(20.9%)，以及「體育類才藝」(18.8%)、「日語、韓語、其他外語」(16.6%)。

預計每個月接家教的「總時數」上限，平均落在29.3小時，其中甚至有13.1%，計畫「五十小時(含)以上」。

至於每個月當家教的收入目標，平均值則為16,516元；以及也有11.9%希望，一個月能達到「三萬塊(含)以上」的收入。

國文 程式語言

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