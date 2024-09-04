淘寶補貼跨境稅費 99檔期「超取郵稅雙包」衝服飾商機

淘寶在台推出「全球大服飾包郵計畫」，4日更宣布將在「淘寶99 MEGA SALE」檔期與龍頭便利商店合作推出「海運超取郵稅雙包」專屬優惠，在9月5日晚間20時起至9月11日23時59分期間，台灣消費者只要在「淘寶PLUS專區」消費滿99元人民幣並選擇超商取貨，即可享免費尊榮升級套餐，不僅有超過5,000萬件包郵與稅費補貼的優質跨境商品可供選擇，更加贈「本地專屬客服、首次退貨免費、售後必保、取貨口渴免費喝四季春青茶」等多重貼心服務。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，持續針對台灣用戶推出各項跨境消費體驗提升的創新服務方案。今年8月淘寶推出大服飾全球包郵計畫後，收到許多消費者回饋，今年99 MEGA SALE檔期，淘寶進一步與台灣龍頭便利商店配合，推出「海運超取郵稅雙包」專屬優惠，希望可減輕台灣消費者購買跨境商品時的稅費負擔，朝買跨境就像買本地的服務體驗目標再進一步。

因「淘寶99 MEGA SALE」檔期適逢9月開學季與秋冬換季的服飾品類旺季，淘寶精選平台熱門買氣爆款服飾推薦，搭配「海運超取郵稅雙包」優惠專案，再加碼祭出跨店滿人民幣300减40元、官方立減商品87折起，天天瘋搶人民幣滿199減20元的驚喜折扣碼，以及與不同信用卡公司合作提供的刷卡優惠，讓台灣學生族群能夠真正的用更省、更優惠的預算金額，無負擔打造個人專屬穿搭態度。